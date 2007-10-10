Кубок мира по волейболу. Россия взяла второй сет в матче с Японией, сравняв счет по партиям

Сегодня мужская сборная России по волейболу играет с Японией на Кубке мира-2019.

мира по волейболу

Япония

Мужчины

Хиросима

Япония – Россия – 1-1 (25:22, 21:25, 0:0, идет третий сет)





Аргентина – Канада – 3-0 (25:16, 25:22, 25:20)





Польша – Египет – 3-0 (25:19, 25:18, 25:16)





Тунис – Иран – 0-3 (24:26, 17:25, 22:25)





Италия – Австралия – 3-0 (30:28, 25:13, 25:22)





США – Бразилия – 0-3 (23:25, 22:25, 17:25)





Турнирное положение: Бразилия – 7 побед – 0 поражений (21 очко), Польша – 6-1 (18), США – 5-2 (16), Япония – 4-2 (12), Италия – 4-3 (11), Россия – 3-3 (9), Иран – 3-4 (9), Аргентина – 3-4 (9), Канада – 3-4 (8), Египет – 2-5 (7), Австралия – 1-6 (2), Тунис – 0-7 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.