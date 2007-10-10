Реклама 18+
Реклама 18+

Кубок мира по волейболу. Россия взяла второй сет в матче с Японией, сравняв счет по партиям

Теги сборная России по волейболу результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Италии сборная Японии сборная США Кубок мира сборная Египта сборная Аргентины сборная Австралии сборная Туниса сборная Канады сборная Ирана Волейбол

Сегодня мужская сборная России по волейболу играет с Японией на Кубке мира-2019.

Кубок мира по волейболу

Япония 

Мужчины

Хиросима

Япония – Россия – 1-1 (25:22, 21:25, 0:0, идет третий сет)

Аргентина – Канада – 3-0 (25:16, 25:22, 25:20)

Польша – Египет – 3-0 (25:19, 25:18, 25:16)

Тунис – Иран – 0-3 (24:26, 17:25, 22:25)

Италия – Австралия – 3-0 (30:28, 25:13, 25:22)

США – Бразилия – 0-3 (23:25, 22:25, 17:25)

Турнирное положение: Бразилия – 7 побед – 0 поражений (21 очко), Польша – 6-1 (18), США – 5-2 (16), Япония – 4-2 (12), Италия – 4-3 (11), Россия – 3-3 (9), Иран – 3-4 (9), Аргентина – 3-4 (9), Канада – 3-4 (8), Египет – 2-5 (7), Австралия – 1-6 (2), Тунис – 0-7 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья