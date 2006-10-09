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🔥Федор Емельяненко подерется с Квинтоном Джексоном 29 декабря в Японии

Теги MMA Квинтон Джексон Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Bellator Бокс/MMA/UFC

Официально стала известна дата и место следующего боя российского бойца Федора Емельяненко.

29 декабря в Сайтаме (Ярония) Емельяненко проведет бой против американца Квинтона Джексона в рамках совместного турнира Bellator и Rizin.

43-летний россиянин в январе этого года проиграл нокаутом в первом раунде Райану Бэйдеру. 41-летний Джексон в сентябре 2018-го победил Вандерлея Силву нокаутом во втором раунде.

 
 
 
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🚨🇯🇵 WE’RE COMING TO JAPAN! 🇯🇵🚨 . The last Emperor takes on Rampage December 29th! #BellatorJapan

Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

Следующий бой Федора Емельяненко состоится 29 декабря. Это будет его последний поединок в Японии

Емельяненко, Харитонов, Минаков и Корешков могут стать участниками турнира Bellator в России

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