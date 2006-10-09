Официально стала известна дата и место следующего боя российского бойца .

29 декабря в Сайтаме (Ярония) Емельяненко проведет бой против американца в рамках совместного турнира Bellator и Rizin.

43-летний россиянин в январе этого года проиграл нокаутом в первом раунде Райану Бэйдеру. 41-летний Джексон в сентябре 2018-го победил Вандерлея Силву нокаутом во втором раунде.

Следующий бой Федора Емельяненко состоится 29 декабря. Это будет его последний поединок в Японии

Емельяненко, Харитонов, Минаков и Корешков могут стать участниками турнира Bellator в России