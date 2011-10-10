РБК: «Приглашение Пилипчука исходило от Федуна. Функционал тренера еще обсуждается»

Тренер Роман Пилипчук вновь будет работать в .

РБК подтверждает, что 52-летний специалист возвращается в московский клуб.

«Но функционал его еще обсуждается», – сообщает источник, близкий к клубу.

Инициатива с приглашением Пилипчука исходила от владельца клуба .

«Он его пригласил на прошлой неделе в офис клуба и провел личную беседу, детали которой не разглашаются», – сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к клубу.

Пилипчук работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год, он входил в штаб Массимо Карреры. После этого специалист работал в «Ахмате» в штабе Рашида Рахимова.

С февраля по май Пилипчук занимал пост главного тренера минского «Динамо».

Пилипчук подписал контракт со «Спартаком» и может войти в штаб нового тренера