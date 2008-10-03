Видеотрансляция матча ЦСКА – «Эспаньол» – 0:1. У Лэй открыл счет. Текстовый онлайн тоже есть

Сегодня ЦСКА играет с «Эспаньолом» во 2-м туре группового раунда Лиги Европы.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире.
- Дата проведения
- 3 октября, 19.55, «ВЭБ Арена»
- Гол:
- 0:1 – 64 У Лэй.
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ЦСКА –
Акинфеев, Шарлия, Магнуссон, Дивеев (Гогуа, 46), Фернандес, Влашич, Ахметов (Бийол, 76), Кучаев (Обляков, 67), Бистрович, Сигурдссон, Чалов.
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Эспаньол –
Диего Лопес, Давид Лопес, Коршья, Калеро, Педроса, Рока, Гранеро, Варгас, Санчес, У Лэй (Пьятти, 76), Кальери (Кампусано, 22).