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Видеотрансляция матча ЦСКА – «Эспаньол» – 0:1. У Лэй открыл счет. Текстовый онлайн тоже есть

Теги ЦСКА Эспаньол Лига Европы Футбол

Сегодня ЦСКА играет с «Эспаньолом» во 2-м туре группового раунда Лиги Европы. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире.

ЦСКА Россия – Эспаньол Испания 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
3 октября, 19.55, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 64 У Лэй.
ЦСКААкинфеев, Шарлия, Магнуссон, Дивеев (Гогуа, 46), Фернандес, Влашич, Ахметов (Бийол, 76), Кучаев (Обляков, 67), Бистрович, Сигурдссон, Чалов.
ЭспаньолДиего Лопес, Давид Лопес, Коршья, Калеро, Педроса, Рока, Гранеро, Варгас, Санчес, У Лэй (Пьятти, 76), Кальери (Кампусано, 22).
Предупреждения:
Пьятти (31), Фернандес (37), Гранеро (67), У Лэй (70), Обляков (87).

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