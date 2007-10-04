НХЛ. «Рейджерс» принимают «Виннипег», «Тампа» играет с «Флоридой»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 октября, 02.00, «RBC Center»
- Дата проведения
- 4 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 4 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
- 0:1 – 5 Шири (Миттлстадт)
- Дата проведения
- 4 октября, 02.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 4 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 4 октября, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 4 октября, 04.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 4 октября, 05.00, «Honda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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