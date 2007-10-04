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НХЛ. «Рейджерс» принимают «Виннипег», «Тампа» играет с «Флоридой»

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НХЛ

Регулярный чемпионат

Каролина – Монреаль 0:0 (1 период)
Дата проведения
4 октября, 02.00, «RBC Center»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Виннипег 1:0 (1 период)
Дата проведения
4 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Стаал (Деанджело, Зибанежад)

 

Питтсбург – Баффало 0:1 (1 период)
Дата проведения
4 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Шири (Миттлстадт)

 

Тампа-Бэй – Флорида 1:0 (1 период)
Дата проведения
4 октября, 02.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Кучеров (Жозеф, Сергачев)

 

Нэшвилл – Миннесота
Дата проведения
4 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Бостон
Дата проведения
4 октября, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Калгари
Дата проведения
4 октября, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Аризона
Дата проведения
4 октября, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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