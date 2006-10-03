Отец Хабиба: «Хотим подраться с Конором в Москве. Он же говорил, что у него болельщиков здесь больше, чем у нас»

Отец чемпиона легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов считает, что реванш его сына с Конором Макрегором должен состояться в Москве.

«Макгрегор если хочет, Москва ждет его. Он же говорил, что у него болельщиков больше здесь, чем у нас. Мы хотим принять его в Москве, пожалуйста – мы ждем.

Но до Макгрегора нам нужно разобраться с Фергюсоном. Потому что 28 боев провел Фергюсон, как и Хабиб, и у него серия из 12-ти побед в UFC, как и у Хабиба.

Такой серии из побед, такого большого боя в истории UFC не было. Поэтому я думаю, что «Мэдисон Сквер Гарден» – подходящая арена для этого боя, но мы раньше, чем март, не выступим», – сообщил Абдулманап.

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