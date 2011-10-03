Загитова исполнит главную роль в ледовом шоу Навки «Спящая красавица»

Бывшая российская фигуристка Татьяна Навка рассказала, какую роль исполнит в ее ледовом шоу «Спящая красавица».

Премьера шоу состоится 27 декабря в Москве на арене «Мегаспорт».

«Мне очень приятно, что люди видят меня в роли 16-летней Спящей красавицы, я с удовольствием бы ее сыграла. Но, коль подвернулась такая прекрасная возможность и Алина Загитова с удовольствием откликнулась, я просто счастлива.

У меня другая, но добрая роль. Пусть люди придут и посмотрят, кого я буду танцевать», – сказала Навка.