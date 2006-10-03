Гендиректор «Зенита»: «У Малкома редкая травма. Если ее усугубить, можно поставить под угрозу карьеру»

Генеральный директор Александр Медведев прокомментировал травму хавбека .

«Почему Малком не играет, интересует не только болельщиков, но и тех, кто про него слышал. Травма называется «повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра».

Это медицинский термин, а если говорить простым языком – это повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.

Процесс восстановления был очень тщательно подготовлен, но, к сожалению, пока Малкому нельзя вернуться в строй. Хотя он очень хочет этого. Это довольно редкая травма. Если ее усугубить, можно поставить под серьезную угрозу спортивную карьеру игрока.

Есть испытанные методы лечения и восстановления, которые наш медицинский штаб вместе с игроком использует. Хочу напомнить известный эпизод из фильма «Кавказская пленница»: «Торопиться не надо, главное – вернуть обществу полноценного человека».

Современная медицина оснащена всеми методами диагностики, лечения и восстановления. У нас контакт с ведущими европейскими и мировыми специалистами.

Давать прогнозов мы не будем, но хочу выразить уверенность в том, что Малком вернется в строй и будет приносить пользу команде», – сказал Медведев.

В августе Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны». После перехода хавбек сыграл в двух матчах, а в 5-м туре РПЛ против «Динамо» (2:0) получил травму. Из-за повреждения бразилец пропустил девять игр «Зенита» во всех турнирах.

Малком пока не Халк, но точно добавит «Зениту» дриблинга и дальних ударов. Его приход – испытание для Семака