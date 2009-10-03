Евролига. «Химки» против «Маккаби», «Реал» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи

Сегодня четырьмя матчами стартовал регулярный чемпионат Евролиги-2019/20.
Подмосковные «Химки» примут тель-авивский «Маккаби».
Евролига
Регулярный чемпионат
1-й тур
- Дата проведения
- 3 октября, 20.00, «Арена Мытищи»
- Дата проведения
- 3 октября, 21.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 3 октября, 21.30, «Ауди Доум»
- Дата проведения
- 3 октября, 22.00, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Фенербахче Турция – 0-0, ЦСКА Россия – 0-0, Реал Испания – 0-0, Анадолу Эфес Турция – 0-0, Барселона Испания – 0-0, Милан Италия – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-0, Баскония Испания – 0-0, Бавария Германия – 0-0, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 0-0, Панатинаикос Греция – 0-0, Жальгирис Литва – 0-0, Химки Россия – 0-0, Альба Германия – 0-0, Зенит Россия – 0-0, Виллербан Франция – 0-0, Валенсия Испания – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
ЦСКА и «Химки» хотят в «Финал четырех». Но вряд ли, в этом году в Евролиге будет адская мясорубка