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Евролига. «Химки» против «Маккаби», «Реал» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи

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Сегодня четырьмя матчами стартовал регулярный чемпионат Евролиги-2019/20.

Подмосковные «Химки» примут тель-авивский «Маккаби».

Евролига

Регулярный чемпионат

1-й тур

Химки Россия  –  Маккаби FOX Израиль 82:72 (4 четверть)
Дата проведения
3 октября, 20.00, «Арена Мытищи»
Онлайн матча

Панатинаикос Греция  –  Црвена Звезда мтс Сербия 35:33 (2 четверть)
Дата проведения
3 октября, 21.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча
Панатинаикос
Калатес (13), Фредетт (4), Томас (2), Уайли (2), Папапетру (0).
Црвена Звезда мтс
Гист (10), Бэрон (6), Браун (3), Лазич (0), Давидовац (0).

Бавария Германия  –  AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия 12:8 (1 четверть)
Дата проведения
3 октября, 21.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча
Бавария
Джедович (6), Лучич (6), Ло (0), Бартель (0), Монро (0).
AX Армани Эксчейндж Олимпия
Скола (3), Тарчевски (2), Мэк (0), Ролл (0), Мораскини (0).

Реал Испания  –  Фенербахче Турция
Дата проведения
3 октября, 22.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче Турция – 0-0, ЦСКА Россия – 0-0, Реал Испания – 0-0, Анадолу Эфес Турция – 0-0, Барселона Испания – 0-0, Милан Италия – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-0, Баскония Испания – 0-0, Бавария Германия – 0-0, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 0-0, Панатинаикос Греция – 0-0, Жальгирис Литва – 0-0, Химки Россия – 0-0, Альба Германия – 0-0, Зенит Россия – 0-0, Виллербан Франция – 0-0, Валенсия Испания – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

ЦСКА и «Химки» хотят в «Финал четырех». Но вряд ли, в этом году в Евролиге будет адская мясорубка

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