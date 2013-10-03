Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию обратилась в полицию после того, как стала жертвой мошенничества.

По информации РЕН-ТВ, спортсменка нашла в Instagram женщину, которая якобы оказывает оккультные услуги. Сотникова перевела ей 2 миллиона рублей, но гадалка перестала выходить на связь.

РИА Новости тоже сообщил об инциденте, но не назвал фамилию потерпевшей.

«Поступил материал проверки по заявлению граждански 1996 года рождения о том, что через социальную сеть она нашла объявление об оказании оккультных услуг и решила им воспользоваться.

Услуги оказывались дистанционно. Так, в период времени с 21.09.2019 года по 30.09.2019 года гражданка перевела неизвестной женщине по имени «Ольга» принадлежащие ей денежные средства на сумму 2 миллиона рублей», – рассказали в полиции.

Сотникова не выступает на соревнованиях с 2016 года, но не объявляла о завершении карьеры.