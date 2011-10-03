Гадалка, обманувшая чемпионку Сочи-2014 Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей, обещала вылечить сестру фигуристки.

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

У Маши Сотниковой — синдром Тричера-Коллинза, редкое заболевание, которое вызывает грубые дефекты лицевой части черепа. Сама Аделина рассказывала, что тратит почти все свои гонорары на лечение младшей сестры. По словам олимпийской чемпионки, ее сестре даже сделали несколько операций в Германии по расширению лица.

В начале сентября Аделина случайно нашла объявление «специалиста в области магии». Женщина сказала, что это вовсе не синдром, а сглаз, и обещала помочь за 2 миллиона рублей. Аделина поверила в чудо и отправила деньги.

Сейчас Сотникова подала заявление в полицию по факту мошенничества.