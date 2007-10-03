Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике. Шкуренев поборется за медаль в десятиборье и другие финалы дня

Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе будут разыграны четыре комплекта медалей.

Россиянин Илья Шкуренев поборется за награду в десятиборье. После пяти видов он идет на пятом месте.

Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике

Доха, Катар

3 октября

Толкание ядра, женщины – 22.35, , Матч Арена

400 м, женщины – 23.50, Матч Арена

Семиборье, женщины – 0.05 (4 октября), Матч Арена

Десятиборье, мужчины – 0.15 (4 октября), Матч Арена

Российский участник: Илья Шкуренев.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Календарь и расписание финалов чемпионата мира-2019 по легкой атлетике