Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике. Шкуренев поборется за медаль в десятиборье и другие финалы дня

Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе будут разыграны четыре комплекта медалей.
Россиянин Илья Шкуренев поборется за награду в десятиборье. После пяти видов он идет на пятом месте.
Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике
Доха, Катар
3 октября
Толкание ядра, женщины – 22.35, , Матч Арена
400 м, женщины – 23.50, Матч Арена
Семиборье, женщины – 0.05 (4 октября), Матч Арена
Десятиборье, мужчины – 0.15 (4 октября), Матч Арена
Российский участник: Илья Шкуренев.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Календарь и расписание финалов чемпионата мира-2019 по легкой атлетике