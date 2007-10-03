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«Витязь» выиграл 10-й матч подряд. За время серии они победили ЦСКА и СКА

Теги ЦСКА СКА Витязь КХЛ Михаил Кравец Хоккей

«Витязь» на выезде победил ЦСКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Это десятая победа подряд подмосковной команды. Она вновь обновила клубный рекорд, который ранее составлял восемь побед.

По ходу серии «Витязь» обыграл СКА (4:2), дважды выиграл у «Магнитки» (2:0, 3:2 Б), а также победил «Автомобилист» (1:0 ОТ) и «Локомотив» (3:2).

Команда тренера Михаила Кравеца занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 12 встречах.

Обалдеть, «Витязь» – лидер КХЛ: у него супербольшинство, тренер из системы СКА и бывшая звезда «Вашингтона»

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