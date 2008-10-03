🏉 Кубок мира-2019 по регби. Россия встретится с Ирландией, Грузия против Фиджи

3 октября сборная Россия проведет третий матч на Кубке мира по регби в Японии. Россияне сыграют с командой Ирландии

Кубок мира-2019

Япония

Групповой этап

Группа A

Ирландия – Россия – 13.15





Прямая трансляция – с 12.40 на телеканале «Матч ТВ»

Положение в группе: Япония – 9 очков (2 игры), Ирландия – 6 (2), Шотландия – 5 (2), Самоа – 5 (2), Россия – 0 (2).

Группа D

Грузия – Фиджи – 8.15





Прямая трансляция – на телеканале «Матч! Игра»

Положение в группе: Уэльс – 9 (2), Австралия – 6 (2), Грузия – 5 (2), Уругвай – 4 (2), Фиджи – 2 (2).

Календарь и расписание трансляций Кубка мира-2019 по регби

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