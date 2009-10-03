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Пьер-Эмерик Обамеянг: «Ватцке такой клоун 🤡 Говорил, что не продашь Дембеле, а сам быстро принял 100 миллионов»

Теги Боруссия Дортмунд премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал Ханс-Йоахим Ватцке Пьер-Эмерик Обамеянг Усман Дембеле Футбол

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг ответил на слова председателя совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханса-Йоакима Ватцке.

Ватцке заявил, что игрок ушел из клуба из-за денег и предположил, что Обамеянг грустит, смотря Лигу чемпионов по телевизору.

«Вам же лучше, что я никогда рассказывал о том, почему на самом деле ушел из «Боруссии». Мистер Ватцке, вы такой клоун 🤡

Помню, как вы говорили, что никогда не продадите Усмана Дембеле, а когда увидели предложение больше 100 млн евро, вы были первый, кто взял эти деньги.

Не говорите о деньгах, пожалуйста! Оставьте меня в покое», – написал Обамеянг в твиттере.

Ватцке об Обамеянге: «Вероятно, он грустит, когда смотрит ЛЧ по телевизору»

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