Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг ответил на слова председателя совета директоров дортмундской Ханса-Йоакима Ватцке.

Ватцке заявил, что игрок ушел из клуба из-за денег и предположил, что Обамеянг грустит, смотря Лигу чемпионов по телевизору.

«Вам же лучше, что я никогда рассказывал о том, почему на самом деле ушел из «Боруссии». Мистер Ватцке, вы такой клоун 🤡

Помню, как вы говорили, что никогда не продадите , а когда увидели предложение больше 100 млн евро, вы были первый, кто взял эти деньги.

Не говорите о деньгах, пожалуйста! Оставьте меня в покое», – написал Обамеянг в твиттере.

Ватцке об Обамеянге: «Вероятно, он грустит, когда смотрит ЛЧ по телевизору»