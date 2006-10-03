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Маркизио завершил карьеру футболиста

Теги Зенит Эмполи Ювентус Клаудио Маркизио премьер-лига Россия сборная Италии по футболу серия А Италия Футбол

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Я дал обещание ребенку, который мечтал стать футболистом. Сказал, что буду играть, пока буду ощущать чудо исполнения мечты, выходя на поле.

В последние месяцы мой разум и сердце пережили смешанные чувства, и я понял, что больше не смогу выполнять свое обещание.

Я не сожалею и благодарен семье, которая научила меня смотреть в будущее.

Так что спасибо мечте! Ты дала мне смелость, силу, успех и, прежде всего, радость!» — написал Маркизио в инстаграме.

33-летний итальянец выступал за «Ювентус», «Эмполи» и «Зенит». Также Маркизио провел 55 матчей за сборную Италии.

 
 
 
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Публикация от Claudio Marchisio (@marchisiocla8)

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