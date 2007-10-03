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Емельяненко рассек Кокляеву бровь во время дуэли взглядов

Теги Александр Емельяненко MMA Бой Емельяненко - Кокляев Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко и Михаил Кокляев накануне провели неофициальную дуэль взглядов. 

 
 
 
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Публикация от Бокс и MMA на Sports.ru (@fight_sportsru)

В ходе встречи между бойцом и стронгменом произошла потасовка. Емельяненко отбросил в Кокляева кепку, и та железной частью рассекла Михаилу бровь.

 
 
 
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Публикация от Бокс и MMA на Sports.ru (@fight_sportsru)

29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве состоится поединок между Кокляевым и Емельяненко по правилам бокса.

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