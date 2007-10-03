Александр Емельяненко и Михаил Кокляев накануне провели неофициальную дуэль взглядов.
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В ходе встречи между бойцом и стронгменом произошла потасовка. Емельяненко отбросил в Кокляева кепку, и та железной частью рассекла Михаилу бровь.
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29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве состоится поединок между Кокляевым и Емельяненко по правилам бокса.
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