Shanghai Trophy. Медведева, Турсынбаева и Лим Ын Су выйдут на лед с короткими программами

Сегодня в Китае на турнире Shanghai Trophy женщины представят короткие программы. От России на турнир заявлена двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Shanghai Trophy

Шанхай, Китай

Женщины

Короткая программа



Начало – 15.35 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Старт-лист

1. Роберта Родегейро (Италия)

2. Чэнь Хун И (Китай)

3. И Кристи Лен (Гонконг)

4. Лим Ын Су (Южная Корея)

5. Элизабет Турсынбаева (Казахстан)

6. Евгения Медведева (Россия)

Расписание турнира Shanghai Trophy. Там выступят Медведева и Синицина и Кацалапов