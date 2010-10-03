Shanghai Trophy. Медведева, Турсынбаева и Лим Ын Су выйдут на лед с короткими программами

Сегодня в Китае на турнире Shanghai Trophy женщины представят короткие программы. От России на турнир заявлена двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
Shanghai Trophy
Шанхай, Китай
Женщины
Короткая программа
Начало – 15.35 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Старт-лист
1. Роберта Родегейро (Италия)
2. Чэнь Хун И (Китай)
3. И Кристи Лен (Гонконг)
4. Лим Ын Су (Южная Корея)
5. Элизабет Турсынбаева (Казахстан)
6. Евгения Медведева (Россия)
Расписание турнира Shanghai Trophy. Там выступят Медведева и Синицина и Кацалапов