«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с АЗ (0:0), не нанеся ни одного удара в створ

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с АЗ во 2-м туре группового турнира Лиги Европы (0:0).
Команда Оле-Гуннара Сульшера за весь матч не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 3 октября, 19.55, «Киосера»
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АЗ Алкмар –
Бизот, Сугавара, Влар, Вюйтенс, Вейндал, де Вит (Хацидьякос, 87), Мидтше, Стенгс, Копмейнерс, Идрисси, Боадю.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Рохо, Диогу Далот, Линделеф, Уильямс, Гомес, Джеймс (Рэшфорд, 63), Мата (Мактомини, 83), Матич, Фред, Гринвуд (Лингард, 77).
- Предупреждение:
- Диогу Далот (90).