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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с АЗ (0:0), не нанеся ни одного удара в створ

Теги Манчестер Юнайтед Лига Европы АЗ Футбол

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с АЗ во 2-м туре группового турнира Лиги Европы (0:0).

Команда Оле-Гуннара Сульшера за весь матч не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника. 

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча. 

АЗ Алкмар Голландия – Манчестер Юнайтед Англия 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
3 октября, 19.55, «Киосера»
превью матча текстовый онлайн статистика
АЗ АлкмарБизот, Сугавара, Влар, Вюйтенс, Вейндал, де Вит (Хацидьякос, 87), Мидтше, Стенгс, Копмейнерс, Идрисси, Боадю.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Рохо, Диогу Далот, Линделеф, Уильямс, Гомес, Джеймс (Рэшфорд, 63), Мата (Мактомини, 83), Матич, Фред, Гринвуд (Лингард, 77).
Предупреждение:
Диогу Далот (90).

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