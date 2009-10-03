«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с АЗ (0:0), не нанеся ни одного удара в створ

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с АЗ во 2-м туре группового турнира Лиги Европы (0:0).

Команда Оле-Гуннара Сульшера за весь матч не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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