Федор Чалов: «Не против провести всю карьеру в ЦСКА. Но есть амбиции, которые ведут меня вперед»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов отметил, что не против когда-нибудь перейти в другой чемпионат.

– Клуб мечты?

– В детстве были такие клубы, в которые я бы хотел перейти. Но с возрастом это проходит, и понимаешь, что в любом чемпионате есть очень классные и топовые команды, которые борются за победу в Лигу чемпионов. «Реал», «Барселона», «Сити»… Какого-то одного не могу выбрать.

В детстве посмотрел первый матч с «Локомотивом» и начал болеть за ЦСКА. Мой дом находится рядом с ареной армейцев. В начале я пошел в «Динамо», мне там не понравилось, я пришел в ЦСКА и остался.

– Можете ли всю карьеру провести в ЦСКА?

– Я счастлив в ЦСКА, и не против этого. Но у меня есть амбиции, которые ведут меня вперед, и мне бы хотелось попробовать свои силы когда-нибудь в другом чемпионате, – сказал Чалов.