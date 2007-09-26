Чалов, Максименко и Сафонов вызваны в сборную России (U-21) на матчи с Польшей и Эстонией

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав команды на отборочные матчи Евро-2021 с Польшей (11 октября) и Эстонией (15 октября).

Всего в список вошли 23 футболиста.

Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Алексей Татаев («Млада-Болеслав», Чехия), Николай Рассказов («Спартак»), Никита Калугин («Сочи»), Иван Лапшов («Оренбург»), Данил Степанов ( ), Данил Круговой («Уфа»).

Полузащитники: Артем Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов»), , Иван Обляков (оба – ЦСКА), Наиль Умяров, Максим Глушенков (оба – «Спартак»), Данила Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба – «Краснодар»), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба – «Арсенал» Тула).

Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо» Москва), Федор Чалов (ЦСКА).

Команда соберется 6 октября на базе в Новогорске, а 9-го отправится в Екатеринбург, где состоится матч с Польшей.