  • Алонсо – фаворит «Челси» на пост главного тренера. Экс-тренер «Реала» и «Байера» готов начать работу в АПЛ (Бен Джейкобс)
Алонсо – фаворит «Челси» на пост главного тренера. Экс-тренер «Реала» и «Байера» готов начать работу в АПЛ (Бен Джейкобс)

Хаби Алонсо является главным претендентом на пост главного тренера «Челси», сообщает журналист Бен Джейкобс.

Клуб уже связался с бывшим тренером «Реала» и «Байера». Сам Алонсо заинтересован начать работу в Премьер-лиге этим летом.

Марку Силва из «Фулхэма» и покидающий «Борнмут» Андони Ираола остаются в списке «синих». Новыми кандидатами, как сообщалось ранее, стали Оливер Гласнер из «Кристал Пэлас» и бывший тренер «Фламенго» Филипе Луис.

Луис был одним из кандидатов, которых «Челси» обсуждал до назначения Лиэма Росеньора, но переговоры в конечном итоге сосредоточились на его возможном переходе в «Страсбург» до назначения Гари О’Нила.

Сеск Фабрегас и Франческо Фарьоли также обсуждаются в клубе. Однако Фабрегас заявил, что не планируют покидать «Комо», в то время как источники, близкие к итальянцу, настаивают на том, что Фарьоли останется в «Порту».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
Ничему жизнь человека не учит.
Ответ U
Ничему жизнь человека не учит.
согласен, лучше бы пошёл работать на завод вместо двух статусных и богатых клубов мира
Ответ Travis Henderson
согласен, лучше бы пошёл работать на завод вместо двух статусных и богатых клубов мира
Лучше б пошел работать в клуб с вменяемым руководством, где бы ему дали реализовать его идеи.
Но я понимаю, что вам на работе хочется иметь такого коллегу.
Каждая легенда Ливерпуля мечтает о переезде на Бридж.
Спросите у Торреса и Джеррарда.

База.
Ответ Proper Chels
Каждая легенда Ливерпуля мечтает о переезде на Бридж. Спросите у Торреса и Джеррарда. База.
))
Ответ Proper Chels
Каждая легенда Ливерпуля мечтает о переезде на Бридж. Спросите у Торреса и Джеррарда. База.
Поясните по поводу Джерарда? Не понял причем он то тут ?
Будет очень мемно если так произойдёт по отношению к болелам Ливерпуля
Ответ Evgen_Hazard
Будет очень мемно если так произойдёт по отношению к болелам Ливерпуля
Ещё мемнее будет, если Алонсо возьмёт АПЛ с Челси раньше, чем Ливерпуль второй раз со Слотом или с другим тренером )
Ответ Quintin07
Ещё мемнее будет, если Алонсо возьмёт АПЛ с Челси раньше, чем Ливерпуль второй раз со Слотом или с другим тренером )
Мемно одно то, что болелы Челси глядя на руководство Вообще В Принципе всерьез считают, что этот клуб ближайшие годы может взять чемпионство)
Чото чувак так решительно взялся за убийство карьеры после яркого взлёта, прям удивляюсь.
Сначала токсичный Реал, теперь карусель Боули.
Как раз таки хоть я очень уважаю Хаби как игрока и как тренера, но он сможет работать только если ему дадут полный контроль над ситуацией (трансферы, планирование, медиа).
А как мы уже все хорошо знаем Боэли и Эгбали это вообще не та опера.
Им нужна марионетка, чтобы продолжать удивляться почему все идет через зад.
Ответ Григорий Геник
Как раз таки хоть я очень уважаю Хаби как игрока и как тренера, но он сможет работать только если ему дадут полный контроль над ситуацией (трансферы, планирование, медиа). А как мы уже все хорошо знаем Боэли и Эгбали это вообще не та опера. Им нужна марионетка, чтобы продолжать удивляться почему все идет через зад.
что такое контроль медиа от тренера?
Ответ *MVP*
что такое контроль медиа от тренера?
Это когда тренер на прессухах говорит о том, что ему нужен вратарь, центральный защитник и нападающий, а не о том, как он верит в проект и что молодняк это круто и что мы боремся за трофеи с этим багажом. Доступно объяснил?
Ну из того списка, что смотрели это наиболее хороший вариант. Основной риск, как всегда, это руководство с пулей в голове. В остальном Алонсо идеально подходит под команду.
Алонсо еще не назначили, а уже отмазки от местных его фанатов пошли "руководство не то, игроки не те". Судя по всему, Алонсо будет единственным тренером в мире, у которого, "если команда выигрывает, то тренер молодец, если проигрывает, то игроки/руководство не те".
Ответ Men77
Алонсо еще не назначили, а уже отмазки от местных его фанатов пошли "руководство не то, игроки не те". Судя по всему, Алонсо будет единственным тренером в мире, у которого, "если команда выигрывает, то тренер молодец, если проигрывает, то игроки/руководство не те".
Руководство, справедливости ради, и правда не то. Абсолютно некомпетентные янки
Думаю до нового года он доработает потому как у Челси не будет еврокубков и поэтому команда не будет уставать, в отличии от конкурентов. Ну и будет больше времени для того чтобы что-то наигрывать на тренировках.
Слот остается)
Слот остается)
Слот остается)
Как раз следующей зимой заменит.
Слот остается)
Слот остается)
А чем Слот плох в перестройку?
Челси , единственный клуб , который выиграл все турниры , которые есть . Зря Вы так с Челси .
Гласнер и Филипе Луис – кандидаты «Челси» на пост тренера. Фабрегас тоже обсуждался (The Telegraph)
«Челси» и Алонсо провели переговоры. Хаби подтвердил готовность к долгосрочному проекту (Николо Скира)
«Челси» обращался к Хави, тренер готов работать в Англии, но клуб вряд ли продолжит переговоры. Алонсо, Силва, Ираола – более серьезные кандидаты (Бен Джейкобс)
Хави, Алонсо, Фарьоли из «Порту» и Фабрегас – в шорт-листе «Челси» на пост главного тренера
Лунев о том, что «Зенит» стал лидером после победы «Динамо» над «Краснодаром»: «Все равно, кто берет золото, если это не наша команда»
Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
Семак о встрече с «Ростовом» в 30-м туре: «Зенит» старается делать свое дело. Нужно побеждать в каждом матче – эта игра не станет исключением»
Генич о словах Медведева фанатам «Пари НН»: «Подгорело, накипело – понятно, что Шпилевского не воспринимали. Футболиста куда не целуй, всюду слово на букву Ж – всегда тренер виноват»
Виллаш-Боаш о Моуринью в «Реале»: «Жозе – важнейший тренер португальского футбола, с самым впечатляющим резюме. Такие специалисты привлекают внимание крупных клубов»
Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» против «Аль-Иттихада», «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Риядом» в пятницу, «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом» в субботу
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
GTA 6 могут прорекламировать на ЧМ-2026. Бюджет игры – больше 1 млрд долларов
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
