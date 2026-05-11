Алонсо – фаворит «Челси» на пост главного тренера. Экс-тренер «Реала» и «Байера» готов начать работу в АПЛ (Бен Джейкобс)
Хаби Алонсо является главным претендентом на пост главного тренера «Челси», сообщает журналист Бен Джейкобс.
Клуб уже связался с бывшим тренером «Реала» и «Байера». Сам Алонсо заинтересован начать работу в Премьер-лиге этим летом.
Марку Силва из «Фулхэма» и покидающий «Борнмут» Андони Ираола остаются в списке «синих». Новыми кандидатами, как сообщалось ранее, стали Оливер Гласнер из «Кристал Пэлас» и бывший тренер «Фламенго» Филипе Луис.
Луис был одним из кандидатов, которых «Челси» обсуждал до назначения Лиэма Росеньора, но переговоры в конечном итоге сосредоточились на его возможном переходе в «Страсбург» до назначения Гари О’Нила.
Сеск Фабрегас и Франческо Фарьоли также обсуждаются в клубе. Однако Фабрегас заявил, что не планируют покидать «Комо», в то время как источники, близкие к итальянцу, настаивают на том, что Фарьоли останется в «Порту».
Но я понимаю, что вам на работе хочется иметь такого коллегу.
Спросите у Торреса и Джеррарда.
База.
Сначала токсичный Реал, теперь карусель Боули.
А как мы уже все хорошо знаем Боэли и Эгбали это вообще не та опера.
Им нужна марионетка, чтобы продолжать удивляться почему все идет через зад.