У «Динамо» 3 победы в 11 последних матчах. Дальше – выезд к «Балтике»

Сегодня команда под руководством Ролана Гусева обыграла «Краснодар» в домашнем матче 29-го тура Мир РПЛ (2:1).

В последних одиннадцати играх во всех турнирах у бело-голубых лишь три победы – ранее на этом отрезке «Динамо» обыграло «Акрон» (3:2) и «Сочи» (2:0), – а также 4 ничьих и 4 поражения, в том числе от «Краснодара» по пенальти в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0, пенальти – 5:6).

В заключительном матче сезона «Динамо» сыграет на выезде с «Балтикой». Игра пройдет 17 мая.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Интересно если Ростов всё-таки выиграет Зенит ,сколько соплей будет в комментариях😂😂😂 ну а если без шуток у Краснодара один путь это кубок , хотя Спартак сейчас смотрится очень не плохо.
С Балтикой ничейку сгоняют.
С Балтикой ничейку сгоняют.
Талалаев на ничейку не согласился.
