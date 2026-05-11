У «Динамо» 3 победы в 11 последних матчах. Дальше – выезд к «Балтике»

«Динамо» выиграло лишь 3 из 11 последних матчей.

Сегодня команда под руководством Ролана Гусева обыграла «Краснодар » в домашнем матче 29-го тура Мир РПЛ (2:1).

В последних одиннадцати играх во всех турнирах у бело-голубых лишь три победы – ранее на этом отрезке «Динамо» обыграло «Акрон» (3:2) и «Сочи» (2:0), – а также 4 ничьих и 4 поражения, в том числе от «Краснодара» по пенальти в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0, пенальти – 5:6).

В заключительном матче сезона «Динамо » сыграет на выезде с «Балтикой». Игра пройдет 17 мая.