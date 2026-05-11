  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жирков о 2:1 с «Краснодаром»: «Динамо» вернуло им долг, нам было очень важно победить. Лунев сыграл великолепно, показал должный уровень»
13

Жирков о 2:1 с «Краснодаром»: «Динамо» вернуло им долг, нам было очень важно победить. Лунев сыграл великолепно, показал должный уровень»

Жирков о 2:1 с «Краснодаром»: «Динамо» вернуло им долг, было важно победить.

Тренер «Динамо» Юрий Жирков заявил, что московской команде было важно обыграть «Краснодар».

Домашний матч 29‑го тура Мир РПЛ завершился со счетом 2:1 в пользу бело‑голубых. Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев заработал удаление в концовке матча, получив вторую желтую карточку.

«Нам сегодня было очень важно победить и прервать серию неудач в матчах с «Краснодаром». Можно сказать, что вернули долг этой команде.

Хочу поздравить всех болельщиков «Динамо» с победой. Андрей Лунев сегодня сыграл великолепно. Он показал уровень, на котором и должен играть», – сказал Жирков.

Боселли на 85-й не забил «Динамо» после выхода один на один при счете 1:1 – Лунев отразил удар

«Зенит» уже точно чемпион?26906 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoАндрей Лунев
logoРолан Гусев
logoМатч ТВ
logoболельщики
logoЮрий Жирков
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ещё один наш, зенитовский. Динамо третий год решает судьбу чемпионства) Но не своего
Ответ Groznyi2024
Ещё один наш, зенитовский. Динамо третий год решает судьбу чемпионства) Но не своего
да жирков легенда зенита.не точто кордоба .продаст галицкий его на след год и никто и не вспомнит потом.
А чо в кубке не вернули долг? )) мотивации в виде выхода в финал было мало? Сегодня, видимо, мотивация сильнее?)
Ответ Peter Parker
А чо в кубке не вернули долг? )) мотивации в виде выхода в финал было мало? Сегодня, видимо, мотивация сильнее?)
В кубке Зенита нет просто уже
Ответ Peter Parker
А чо в кубке не вернули долг? )) мотивации в виде выхода в финал было мало? Сегодня, видимо, мотивация сильнее?)
Комментарий скрыт
Точно же, там ещё и Юрий Валентинович.
Какой должок? Вам просто повезло. Такие матчи бывают.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лунев о 2:1 с «Краснодаром»: «Три дня назад они лишили «Динамо» мечты – победить было делом принципа. Много крови у нас попили за последние игры»
11 мая, 19:40
«У Миллера спросите. Шутка». Степашин на вопрос о том, останется ли Гусев тренером «Динамо»
11 мая, 19:31Видео
У «Динамо» 3 победы в 11 последних матчах. Дальше – выезд к «Балтике»
11 мая, 19:30
«Динамо» победило «Краснодар» впервые с 2023 года. У бело-голубых было 8 поражений и 1 ничья
11 мая, 19:05
Рекомендуем
Главные новости
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
5 минут назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
19 минут назад
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
39 минут назад
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
49 минут назад
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»
сегодня, 07:02
Перес об удалении Камавинга с «Баварией»: «Судья не хотел, чтобы «Реал» вышел в полуфинал ЛЧ. Злого умысла у него не было, но он допустил ошибку»
сегодня, 06:47
Чемпионат Испании. «Реал» примет «Овьедо», «Жирона» против «Сосьедада» Захаряна
сегодня, 06:20
Ко всем новостям
Последние новости
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
2 минуты назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
47 минут назад
Игру GTA 6 будут рекламировать на чемпионате мира по футболу (The Touchline)
48 минут назад
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
«Реал» – «Реал Овьедо». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 04:25
У Месси отменили 61-й хет-трик в карьере и первый с октября 2025-го. У Роналду их 66
сегодня, 02:30
«Футболисты «Динамо» высказывались, как хорошо отомстили «Краснодару» – ущербная психология. Команда фундаментально не поменялась при Гусеве». Пятибратов о клубе
сегодня, 02:17
Аль-Хелайфи о пятом титуле «ПСЖ» подряд: «Настоящая звезда – это наша команда. Этот успех – результат первоклассных коллективных усилий всего клуба. Продолжаем писать историю»
вчера, 22:54
Рекомендуем