Жирков о 2:1 с «Краснодаром»: «Динамо» вернуло им долг, нам было очень важно победить. Лунев сыграл великолепно, показал должный уровень»
Тренер «Динамо» Юрий Жирков заявил, что московской команде было важно обыграть «Краснодар».
Домашний матч 29‑го тура Мир РПЛ завершился со счетом 2:1 в пользу бело‑голубых. Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев заработал удаление в концовке матча, получив вторую желтую карточку.
«Нам сегодня было очень важно победить и прервать серию неудач в матчах с «Краснодаром». Можно сказать, что вернули долг этой команде.
Хочу поздравить всех болельщиков «Динамо» с победой. Андрей Лунев сегодня сыграл великолепно. Он показал уровень, на котором и должен играть», – сказал Жирков.
Боселли на 85-й не забил «Динамо» после выхода один на один при счете 1:1 – Лунев отразил удар
«Зенит» уже точно чемпион?
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
13 комментариев
Ещё один наш, зенитовский. Динамо третий год решает судьбу чемпионства) Но не своего
да жирков легенда зенита.не точто кордоба .продаст галицкий его на след год и никто и не вспомнит потом.
А чо в кубке не вернули долг? )) мотивации в виде выхода в финал было мало? Сегодня, видимо, мотивация сильнее?)
В кубке Зенита нет просто уже
Комментарий скрыт
Точно же, там ещё и Юрий Валентинович.
Какой должок? Вам просто повезло. Такие матчи бывают.
