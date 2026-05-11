Жирков о 2:1 с «Краснодаром»: «Динамо» вернуло им долг, нам было очень важно победить. Лунев сыграл великолепно, показал должный уровень»

Жирков о 2:1 с «Краснодаром»: «Динамо» вернуло им долг, было важно победить.

Тренер «Динамо» Юрий Жирков заявил, что московской команде было важно обыграть «Краснодар».

Домашний матч 29‑го тура Мир РПЛ завершился со счетом 2:1 в пользу бело‑голубых. Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев заработал удаление в концовке матча, получив вторую желтую карточку.

«Нам сегодня было очень важно победить и прервать серию неудач в матчах с «Краснодаром ». Можно сказать, что вернули долг этой команде.

Хочу поздравить всех болельщиков «Динамо» с победой. Андрей Лунев сегодня сыграл великолепно. Он показал уровень, на котором и должен играть», – сказал Жирков.

Боселли на 85-й не забил «Динамо» после выхода один на один при счете 1:1 – Лунев отразил удар