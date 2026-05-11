Гендиректор «Динамо» Пивоваров о победе над «Краснодаром»: «Недавно он лишил нас борьбы за трофей. Звонки из Питера поступали – не скажу, что сказали»
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в домашнем матче 29-го тура РПЛ.
Недавно «Краснодар» выбил москвичей из Fonbet Кубка России и вышел в Суперфинал турнира.
«Отомстили? Это надо спрашивать у игроков. У нас свои задачи – это набор очков. Их нам мало. У нас есть еще одна игра, нам важно ее выиграть.
Команда показала, что может биться с лидерами чемпионата. Порадовало, что ребята показали характер.
Мы точно не думали о «Зените». Недавно «Краснодар» лишил нас борьбы за трофей. Звонки из Питера поступали, но не скажу, что сказали.
Кубковый матч в Краснодаре имел большее значение, учитывая наши задачи. Мы играли в Краснодаре на равных в Кубке России, но, к сожалению, уступили в серии пенальти.
Оценка сезона не очень позитивная на данный момент. Результат в чемпионате и Кубке не тот, который мы ожидали», – сказал Пивоваров.
главные циркачи лиги. На уровне Ромки Ротенберга. Просто медийка особо не форсит
= Кто это?
- Неважно, просто делаю звонок.