  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Динамо» Пивоваров о победе над «Краснодаром»: «Недавно он лишил нас борьбы за трофей. Звонки из Питера поступали – не скажу, что сказали»
73

Гендиректор «Динамо» Пивоваров о победе над «Краснодаром»: «Недавно он лишил нас борьбы за трофей. Звонки из Питера поступали – не скажу, что сказали»

Гендиректор «Динамо» о победе над «Краснодаром»: звонки из Питера поступали.

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в домашнем матче 29-го тура РПЛ.

Недавно «Краснодар» выбил москвичей из Fonbet Кубка России и вышел в Суперфинал турнира.

«Отомстили? Это надо спрашивать у игроков. У нас свои задачи – это набор очков. Их нам мало. У нас есть еще одна игра, нам важно ее выиграть.

Команда показала, что может биться с лидерами чемпионата. Порадовало, что ребята показали характер.

Мы точно не думали о «Зените». Недавно «Краснодар» лишил нас борьбы за трофей. Звонки из Питера поступали, но не скажу, что сказали.

Кубковый матч в Краснодаре имел большее значение, учитывая наши задачи. Мы играли в Краснодаре на равных в Кубке России, но, к сожалению, уступили в серии пенальти.

Оценка сезона не очень позитивная на данный момент. Результат в чемпионате и Кубке не тот, который мы ожидали», – сказал Пивоваров.

«Зенит» уже точно чемпион?25622 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoFONBET Кубок России
Павел Пивоваров
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
73 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Звонки из Питера и смс из газпромбанка)))
Ответ Алексей Шукалов
Звонки из Питера и смс из газпромбанка)))
Комментарий скрыт
Ответ ТрактоПоктер
Комментарий скрыт
А ты?
В общем у динамовцев жизнь удалась, все понятно
Ответ Михаил Алексеев
В общем у динамовцев жизнь удалась, все понятно
Для Динамо победа над Краснодаром, это как трофей.
спустя год дозвонились, спасибо
Не понял зачем нужно было про звонок из Питера говорить
Ответ Genriwhite
Не понял зачем нужно было про звонок из Питера говорить
Чтоб точно заплатили
Ответ Vladimir Zinkov
Чтоб точно заплатили
А какая тут причинно-следственная связь?
Договорились по Тюкавину.
Ответ Д O Б P Ы Й
Договорились по Тюкавину.
хорошо бы) Но как по мне - лучше б он валил в европейский сильный чемпионат, попробовать свои силы. По меркам РПЛ достойный игрок, интересно, как проявил бы себя там
Очень трудно одну и туже команду обыграть и в чемпионате и выбить из кубка за короткий срок. Как правило в таких ситуациях, на мой взгляд, расходятся 1:1🤷🏻 как в той же паре Спартака и Зенита
Степашин и Пивоваров вроде не дураки, а такое озвучивают))
Ответ King_X
Степашин и Пивоваров вроде не дураки, а такое озвучивают))
>Степашин и Пивоваров вроде не дураки
главные циркачи лиги. На уровне Ромки Ротенберга. Просто медийка особо не форсит
Ответ King_X
Степашин и Пивоваров вроде не дураки, а такое озвучивают))
Это не запрещено.
- Алло, Питер, это Москва.
= Кто это?
- Неважно, просто делаю звонок.
Сказали: "Это было #######!"
Ответ Groznyi2024
Сказали: "Это было #######!"
#######, Братан! ######!!!
Так так так, сейчас вскроется коррупционная схема, что зенит подкупил Динамо….чтобы они победили принципиального соперника! Считаю за такое общественного порицания мало, надо расформировать и отправить в пердив…Спартак
Ответ Madyavchik
Так так так, сейчас вскроется коррупционная схема, что зенит подкупил Динамо….чтобы они победили принципиального соперника! Считаю за такое общественного порицания мало, надо расформировать и отправить в пердив…Спартак
База ☝️
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жирков о 2:1 с «Краснодаром»: «Динамо» вернуло им долг, нам было очень важно победить. Лунев сыграл великолепно, показал должный уровень»
11 мая, 19:45
Мусаев о поражении от «Динамо»: «Сегодня не день «Краснодара». Кому предъявлять претензии? Мы играем почти без замен. При этом забивай свои моменты – и счет был бы другой»
11 мая, 19:44
Лунев о 2:1 с «Краснодаром»: «Три дня назад они лишили «Динамо» мечты – победить было делом принципа. Много крови у нас попили за последние игры»
11 мая, 19:40
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 5:3 с «Цинциннати», «Канзас Сити» Шапи обыграл «Гэлакси» Ройса
9 минут назад
Месси сделал 61-й хет-трик в карьере и первый с октября 2025-го. У Роналду их 66
19 минут назад
Месси и Кейперс с 12 голами делят лидерство в гонке бомбардиров МЛС. Форвард «Интер Майами» набрал 12+4 в 12 матчах сезона
43 минуты назад
Месси сделал хет-трик против «Цинциннати», забив 908-й, 909-й и 910-й голы в карьере. У Роналду 971 мяч
54 минуты назад
Сафонов получил 9 из 10 от L’Equipe за матч с «Лансом». У остальных игроков «ПСЖ» нет оценок выше 6
вчера, 23:04
«Бенфика» предложила Моуринью новый контракт на фоне интереса «Реала». Португальцы получат компенсацию в 7 млн евро, если тренер уйдет (Record)
вчера, 22:56
«Барселона» не забила в Ла Лиге впервые с декабря 2024 года. Серия из 55 матчей была второй по длине в истории чемпионата
вчера, 22:42
«Зенит» хочет подписать Тикнизяна. Трансфер «вполне вероятен» (Иван Карпов)
вчера, 22:37
Энрике после 2:0 с «Лансом»: «Сафонов был великолепен. Его уровень удивителен для вас, но не для меня. Я всегда говорил, что у меня три вратаря высочайшего уровня»
вчера, 22:36
Они не оправдали ожиданий – 30 футболистов-разочарований сезона в новой лиге Невидимки. Узнаете всех?
вчера, 22:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Футболисты «Динамо» высказывались, как хорошо отомстили «Краснодару» – ущербная психология. Команда фундаментально не поменялась при Гусеве». Пятибратов о клубе
32 минуты назад
Аль-Хелайфи о пятом титуле «ПСЖ» подряд: «Настоящая звезда – это наша команда. Этот успех – результат первоклассных коллективных усилий всего клуба. Продолжаем писать историю»
вчера, 22:54
Лаутаро о золотом дубле: «Мы бы поставили Киву 10 из 10, он очень сильно помог «Интеру»
вчера, 22:07
«Париж» против вручения «ПСЖ» трофея на своем стадионе перед дерби. Полиция отказала парижанам в просьбе отпраздновать титул на «Парк-де-Пренс»
вчера, 21:48
«Ле-Ман» сыграет в Лиге 1 впервые с 2010 года
вчера, 20:42
«Славия» выиграла чемпионат Чехии 2-й раз подряд. Клуб взял 23-й титул в истории
вчера, 20:35
Масалитин о ЦСКА: «Не вижу развития клуба. Может быть, пора чистить верхушку. Но ни Орешкина, ни Гинера, ни Бабаева, ни Шевелева не тронешь. Замкнутый порочный круг»
вчера, 19:58
У Тевеса истек контракт с «Тальересом». Карлос тренировал клуб с июля 2025-го
вчера, 19:49
Каррагер об отмене гола «Вест Хэма» в игре с «Арсеналом»: «Многие не хотят, чтобы «канониры» стали чемпионами – поэтому поднялся шум. Но фол был, нельзя хватать вратаря за руки»
вчера, 19:38
Шалимов о проигрыше «Краснодара» «Динамо»: «Не принимаю, что не надо винить Боселли и Ленини, обязаны в таких случаях проявлять мастерство. Команда вырывала матчи, терпела – и такое глупое поражение»
вчера, 19:37
Рекомендуем