  Зобнин о влиянии Карседо: «Самое главное – результат, «Спартак» вышел в финал Кубка. Если возьмем трофей, можно будет о чем-то говорить»
Зобнин о влиянии Карседо: «Самое главное – результат, «Спартак» вышел в финал Кубка. Если возьмем трофей, можно будет о чем-то говорить»

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о влиянии главного тренера Хуана Карлоса Карседо на команду.

Испанец возглавил красно-белых в январе 2026 года.

«Что привнес Карседо в команду? Ну здесь самое главное – результат, вы же понимаете. Он есть, мы вышли в финал Кубка.

Если возьмем трофей, то уже можно будет о чем-то говорить. Сейчас у нас осталось по одному матчу в каждом турнире, поэтому, думаю, выводы стоит делать уже после сезона», – сказал Зобнин.

После 29 туров Мир РПЛ красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице, набрав 51 очко. Кроме того, команда вышла в Суперфинал FONBET Кубка России, где 24 мая сыграет с «Краснодаром».

Ром,возьмем кубок и суперкубок, а дальше будем бороться за чемпионство.
Зениту чемпионат, Спартаку кубок и все счастливы!
Ответ NIКITA
Зениту чемпионат, Спартаку кубок и все счастливы!
цска - сено и все точно счастливы
Спартак просто обязан лечь костьми, но взять кубок.
Ответ Иван Оклахома
Спартак просто обязан лечь костьми, но взять кубок.
Согласен. Но это будет очень непросто. Сегодня Краснодар показал как умеет играть в гостях. Динамики вымучили эту победу. Тут можно говорить о тотальном невезении быков.
Только выход в финал это не результат, Рома. Запомнят только трофей. Хотя мне кубок не так интересен, а вот новый сезон уже очень хочется поскорее увидеть.
Ответ Peter Parker
Только выход в финал это не результат, Рома. Запомнят только трофей. Хотя мне кубок не так интересен, а вот новый сезон уже очень хочется поскорее увидеть.
Кубок- это трофей! И Раз уж не сложилось в чемпионате, то и подавно, кровь из нóсу, но нужно его забирать.
Ну а в межсезонье нужно качественно укрепиться, и вперёд за чемпионство.
Теперь Краснодар с той же мотивацией будет играть. На 99% чемпионами им не быть уже..
Интересно, насколько в этот раз хватит Зобнина. У Абаскаля тоже хорошо смотрелся рядом с Квинси, тоже был ренессанс. Но потом привычно потух.
все правильно, впереди 2 матча и их надо выиграть, радоваться пока нечему, еще можно все проиграть.
нужно брать кубок, по игре очень не плохо в последних матчах...
Надо обязательно брать кубок. К сожалению, попасть в тройку, наверное, не получится. Не все теперь от Спартака зависит.
