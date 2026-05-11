Зобнин о влиянии Карседо: «Самое главное – результат, «Спартак» вышел в финал Кубка. Если возьмем трофей, можно будет о чем-то говорить»

Зобнин о влиянии Карседо: самое главное – результат, «Спартак» в финале Кубка.

Полузащитник и капитан «Спартака » Роман Зобнин высказался о влиянии главного тренера Хуана Карлоса Карседо на команду.

Испанец возглавил красно-белых в январе 2026 года.

«Что привнес Карседо в команду? Ну здесь самое главное – результат, вы же понимаете. Он есть, мы вышли в финал Кубка.

Если возьмем трофей, то уже можно будет о чем-то говорить. Сейчас у нас осталось по одному матчу в каждом турнире, поэтому, думаю, выводы стоит делать уже после сезона», – сказал Зобнин.

После 29 туров Мир РПЛ красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице, набрав 51 очко. Кроме того, команда вышла в Суперфинал FONBET Кубка России, где 24 мая сыграет с «Краснодаром».