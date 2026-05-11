«У Миллера спросите. Шутка». Степашин на вопрос о том, останется ли Гусев тренером «Динамо»
Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу команды над «Краснодаром» (2:1) в 29-м туре РПЛ.
– Ваши впечатления от игры?
– Выиграли.
– Гусева оставят на следующий сезон?
– У Миллера спросите.
– Почему вы сказали про Миллера?
– Да ладно, шутка, господи.
– Вы был хотели бы, чтобы Гусев остался?
– Я – да, – сказал Степашин после игры.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
Хороший намёк на бонусы для Динамо)
Хороший намек на бонусы был, когда Кордоба на часы прказывал)
Тут не знаешь кому бонусы платить , толи Динамо с Луневым и Сергеевым, толи Краснодару с Боселли и Ленини )
я помню игрок про бонусы пошутил и бан словил. Степашин словит?
Хотелось бы))
Степашин итак не играет
Какой-то неприятный типок)
Такой шутник, хоспаде
Предлагает Зениту вместо Семака? Предпродажная подготовка.
Так, ну это для КДК разбор. Подозрительные заявления
Какой же Степашин никакой
Мюллер (Миллер) , - "А вас , Гусев , я попрошу остаться" ..
покажите это Безрукову из Рубина
Вспомнилась та история про денюшки на карту
Короче Динамо теперь фарм Зенита будет тоже
Ну, по слухам, у нас пол чемпионата фармы... только почему-то то сочи, то оренбург постоянно очки отбирают, к остальным вопросов нет
