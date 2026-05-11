«У Миллера спросите. Шутка». Степашин на вопрос о том, останется ли Гусев тренером «Динамо»

Степашин о том, останется ли Гусев тренером «Динамо»: у Миллера спросите.

Член совета директоров московского «Динамо » Сергей Степашин прокомментировал победу команды над «Краснодаром » (2:1) в 29-м туре РПЛ .

– Ваши впечатления от игры?

– Выиграли.

– Гусева оставят на следующий сезон?

– У Миллера спросите.

– Почему вы сказали про Миллера?

– Да ладно, шутка, господи.

– Вы был хотели бы, чтобы Гусев остался?

– Я – да, – сказал Степашин после игры.