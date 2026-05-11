Казанский про 1:2 с «Динамо»: «Ватерлоо» «Краснодара» – он сам виноват, все было в его ногах и головах. Лунев и Сергеев своей старой и счастливой «прописке» сделали чемпионский подарок»

Комментатор Денис Казанский отреагировал на поражение «Краснодара» от «Динамо» (1:2) в 29‑м туре Мир РПЛ.

«Ватерлоо» (отсылка к битве при Ватерлоо – последнему крупному поражению армии Наполеона – Спортс’‘) «Краснодара».

Футбол на стадионе «Динамо» был весь из каких-то хаотичных передвижений сделан. Как ремейк вчерашней чемпионской игры в Лондоне. Где качеством и не пахнет. А только чистый нерв.

В таком результате – космизм судьбы. Как будто за те мгновения, когда «Динамо» было в шаге от чемпионства, а «Краснодар» уперся всеми рогами своих быков в тот самый матч, – пришла расплата. В разном облике: в офсайде Кривцова, в карамболе защитников «Динамо» в своей штрафной. И, главное, в ноге Лунева. Как спокойно он вел глазами Боселли. Как долго и надменно держал руки внизу: давай, бей…

«Краснодар» виноват сам. Все было в его ногах и головах. Было видно, что они уверены в озарении, которое этой весной было с ними. И получили момент года с этим хоккейным выходом – как награду за веру в свой состав, в его качественное, а не количественное содержание. Но…

Лунев и Сергеев вряд ли еще забыли свои адреса в Питере. И своей старой и счастливой «прописке» сделали чемпионский подарок», – написал Казанский в своем-телеграм канале.

Какая же унылая графомания со стандартным приплетением хоккея.
Вроде проиграл Краснодар, а траур у Москвы
Казанский же вроде сейчас на Матч ТВ не работает? Он на ОККО и КХЛ ТВ комментирует.
Редакторы Спортса все никак привыкнуть не могут, что ни один нормальный комментатор уже не работает на Матче
Им заниматься фактчекингом некогда. Все силы редакции сегодня ушли на цензуру матнях высказываний решётками
Действительно. Ведь можно писать, что Динамо билось либо за честь, либо за месть двухлетней давности, либо за деньги Зенита, либо за Гусева, либо еще за что-то там еще. Но почему Краснодар не хочет высказать претензии самим себе ? Чемпионат же из 30 туров проходит. Обыгрывайте Балтику и Зенит в Питере, тогда матч с Динамо вообще в расчет не шел. Боселли не забил, Кордоба по воробьям лупил, Лунев отбил, Сергеев забил - это Газпром все купил
А чего зенит так в этот матч верил, забивайте пенальти в оренбурге, выносите краснодар в питере, паровозов тех же самых и уже давно мы были бы чемпионами.... Нет сослагательного наклонения к прошлому....
Краснодару всё вернулось в той же манере, в какой они побеждали весь сезон. Всё шло в их пользу, но фарт и два гола, один из которых на последних минутах, не позволяют даже взять очка. Еще и пенальти за руку не поставили. И моментов сотню затранжирили. Это прям комплексный бумеранг, вернувшийся в одном матче.
Унылая графомания, боль-карамболь
Злые языки говорят, что учитель русского языка и литературы Казанского публично отрекся от Дениса.
Разве в армии Наполеона было так много чернокожих?
Ватерлоо от нетфликса
а кто из них пол сменил?
Я так и не понял? Причём тут Ватерло и матч Динамо-Краснодар.🤔🤔🤔 Кто тут Велингтон, который освободил Испанию от Наполеона. И собственно кто тут Наполеон?
Не Лунев, два раз краснодарцы, вместо 7-ми метровых ворот, тупо пнули во вратаря.
