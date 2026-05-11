Казанский про 1:2 с «Динамо»: «Ватерлоо» «Краснодара» – он сам виноват, все было в его ногах и головах. Лунев и Сергеев своей старой и счастливой «прописке» сделали чемпионский подарок»

Казанский об 1:2 с «Динамо»: «Ватерлоо» «Краснодара», они сами виноваты.

Комментатор Денис Казанский отреагировал на поражение «Краснодара» от «Динамо» (1:2) в 29‑м туре Мир РПЛ .

«Ватерлоо» (отсылка к битве при Ватерлоо – последнему крупному поражению армии Наполеона – Спортс’‘) «Краснодара».



Футбол на стадионе «Динамо » был весь из каких-то хаотичных передвижений сделан. Как ремейк вчерашней чемпионской игры в Лондоне. Где качеством и не пахнет. А только чистый нерв.



В таком результате – космизм судьбы. Как будто за те мгновения, когда «Динамо» было в шаге от чемпионства, а «Краснодар» уперся всеми рогами своих быков в тот самый матч, – пришла расплата. В разном облике: в офсайде Кривцова , в карамболе защитников «Динамо» в своей штрафной. И, главное, в ноге Лунева . Как спокойно он вел глазами Боселли . Как долго и надменно держал руки внизу: давай, бей…



«Краснодар» виноват сам. Все было в его ногах и головах. Было видно, что они уверены в озарении, которое этой весной было с ними. И получили момент года с этим хоккейным выходом – как награду за веру в свой состав, в его качественное, а не количественное содержание. Но…



Лунев и Сергеев вряд ли еще забыли свои адреса в Питере. И своей старой и счастливой «прописке» сделали чемпионский подарок», – написал Казанский в своем-телеграм канале.