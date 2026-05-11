«Будем верить в чудо». Мусаев о шансах «Краснодара» на чемпионство

Мусаев о шансах «Краснодара» на чемпионство: будем верить в чудо.

Тренер «Краснодара » Мурад Мусаев призвал верить в чудо после поражения от «Динамо» (1:2).

За тур до конца РПЛ «Краснодар» отстает от лидирующего «Зенита » на 2 очка. Команда Мусаева возьмет титул только при победе над «Оренбургом» и поражении петербуржцев от «Ростова».

– Теперь все опирается на надежду на чудо в плане шансов на чемпионский титул.

– Будем верить в чудо, – сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

