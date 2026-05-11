  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лунев о 2:1 с «Краснодаром»: «Три дня назад они лишили «Динамо» мечты – победить было делом принципа. Много крови у нас попили за последние игры»
84

Лунев о 2:1 с «Краснодаром»: «Три дня назад они лишили «Динамо» мечты – победить было делом принципа. Много крови у нас попили за последние игры»

Лунев о 2:1 с «Краснодаром»: три дня назад они лишили нас мечты.

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев назвал победу над «Краснодаром» принципиальной.

В домашнем матче 29-го тура Мир РПЛ бело-голубые выиграли со счетом 2:1 – победный гол забил Иван Сергеев на 93-й минуте. В четверг команды встречались в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России – «Краснодар» победил в серии пенальти и вышел в Суперфинал.

«Наконец‑то выиграли, «Краснодар» попил у нас много крови за последние игры. Буквально три дня назад они лишили нас мечты, поэтому [победить] было делом принципа.

Когда Боселли бежал с центра поля, я ждал его длинного касания, он техничный парень, боялся, что может меня перекинуть, я старался перекрыть как можно больше пространства», – сказал Лунев.

Момент, который отнял у «Краснодара» лидерство. Как Боселли запорол этот выход?

«Зенит» уже точно чемпион?24113 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoАндрей Лунев
logoМатч ТВ
logoХуан Мануэль Боселли
84 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Андрей почти заплакал, когда говорил про прощание Кержа с Зенитом и назвал его лучшим партнёром по команде
Ответ Groznyi2024
Андрей почти заплакал, когда говорил про прощание Кержа с Зенитом и назвал его лучшим партнёром по команде
Да, трогательный был момент, видимо между ними действительно большая дружба
Ну, отомстили знатно
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Ну, отомстили знатно
Комментарий скрыт
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Ну, отомстили знатно
чистой воду просто удача всю игру отбивались ,вратарь выручвл ,просто не повезло Краснодару,Динамо как обычно с 2мя шансами проскочило
Ответочка за то, что было 2 года назад
Ответ Алексей Шукалов
Ответочка за то, что было 2 года назад
2 года назад была борьба за медали и за чемпионство. А тут.. просто ответочка
Ответ Алексей Шукалов
Ответочка за то, что было 2 года назад
В итоге в сумме подарили два титула газовым, а сами остались у разбитого маяка)
Полностью согласен, очень правильные слова
Лунев герой. У Динамо голевых моментов было меньше. Подфартило за счет хорошей игры Лунева. Динамо вторую игру подряд с Краснодаром показали класс. За счет отдачи и быстрых атак
Ответ Бонд0077
Лунев герой. У Динамо голевых моментов было меньше. Подфартило за счет хорошей игры Лунева. Динамо вторую игру подряд с Краснодаром показали класс. За счет отдачи и быстрых атак
Год назад Лунев выпустил мяч из рук и Кордоба пропихнуь его в ворота. Ну а затем сомнительный пегаль и Срепцян в добавленное лишили Зенит шансов. На этот раз Лунев не стал "помогать" Краснодару.
Динамовцы - молодцы !!! Отличная "ответка" за 2024 год и Кубок !!!
Ответ ECB
Динамовцы - молодцы !!! Отличная "ответка" за 2024 год и Кубок !!!
Комментарий удален модератором
Ответ Palacio8
Комментарий удален модератором
Ну а что им нужно было делать? Не играть? Они свои задачи решают. Гусев изо всех сил старается остаться главным тренером. Команда чисто по-человечески, наверняка, задета поражениями Краснодару. Я расстроилась, что Краснодар проиграл. Болею за ЦСКА, но в споре Зенита и Краснодара мне симпатичнее Краснодар. Но я понимаю, что Динамо тоже просто так отбывать номер бы не стало на поле
Я Лунева мешком назвал в серии пенальти, он мне отомстил сегодня! Но я не в обиде! Красавчик сегодня, тащил как бог!
Сегодня был лучшим с огромным отрывом. Спасибо, Луня!
Еду с матча, что творилось на ствдионе - не передать словами... Молодцы !!!!!
А это точно был Лунев?Показалось что в него вселился Эмилиано Мартинес в финале ЧМ 2022😁
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«У Миллера спросите. Шутка». Степашин на вопрос о том, останется ли Гусев тренером «Динамо»
11 мая, 19:31Видео
У «Динамо» 3 победы в 11 последних матчах. Дальше – выезд к «Балтике»
11 мая, 19:30
«Зенит» поздравил Сергеева с днем рождения сразу после его победного гола «Краснодару»: «С праздником, Ваня!»
11 мая, 19:23
Рекомендуем
Главные новости
Гвардиола об ИИ: «Мне приписывали слова, которых я не говорил – фэйковые новости опасны. Сейчас тебе не нужно работать головой, если сдаешь экзамен. Не знаю, что будет в будущем»
16 минут назад
«Зениту» и ЦСКА интересен хавбек сборной Бразилии U20 Зе Лукас. «Спорт Ресифи» оценивает его в 8-10 млн евро («Чемпионат»)
33 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Пэлас» в перенесенном матче. Мармуш, Фоден и Семеньо в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
38 минут назад
Кубок Италии. Финал. «Интер» против «Лацио». Тюрам, Нослин, Лаутаро и Исаксен играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
41 минуту назад
«ПСЖ» готов отдать «Атлетико» Рамуша и Ли Кан Ина за Альвареса
48 минут назад
В «Атлетико» отреагировали на слова Переса об их клубе: «Атлетико», «Атлетико», «Атлетико». Определение слова «одержимость»: психическое расстройство, вызванное навязчивой идеей»
54 минуты назад
Моуринью вернется в «Реал» после выборов президента клуба, скорее всего. Переговоры на финальном этапе
сегодня, 17:50
Канисарес о пресс-конференции Переса: «Если сейчас его мозг работает так, то будущее «Реала» вызывает опасения. Я не узнаю Флорентино, в последние годы было множество ошибок»
сегодня, 17:30
Анчелотти о том, что игроки «Реала» «делают что хотят»: «Полная чушь. Я обсуждал с ними свои идеи – хотел узнать, согласятся ли они. Я не хочу навязывать стратегию, но это не значит, что ее нет»
сегодня, 17:17
Бернарду спрашивал у Роналду, Канселу и Данило об игре за «Ювентус». Туринцы готовы платить хавбеку 6+2 млн евро в год
сегодня, 17:08
Ко всем новостям
Последние новости
«Алавес» – «Барселона». Левандовски, Рэшфорд, Ольмо и Бардагжи в основе. Онлайн-трансляция начнется в 22:30
16 минут назад
Журналистка ответила Пересу, сомневавшемуся, разбирается ли она в футболе: «Я пишу не о футболе, а о «Реале» как историческом институте. И я знаю, какой вред наносится за пределами «Бернабеу». Знаете ли вы?»
18 минут назад
«Ланс» – «ПСЖ». Команда Сафонова станет чемпионом, если не проиграет. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
41 минуту назад
Мажич об отмене удаления Облякова в матче со «Спартаком»: «Левников правильно изменил решение и дал желтую карточку. Сначала он не заметил, что основный контакт был по бутсе»
42 минуты назад
«Порту» хочет бесплатно подписать Левандовского. Продление контракта форварда с «Барсой» еще возможно (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 17:46
Мажич о падении Тюкавина в штрафной «Краснодара» в Кубке: «Был контакт корпусом, большого толчка не вижу. Для меня это футбольный момент, не пенальти»
сегодня, 17:42
Пономарев о Кисляке: «Не нужно ему уходить сейчас в «ПСЖ», он и у нас не блещет. Матвею надо в ЦСКА еще пару лет поиграть, а то сядет на лавку и пропадет, как Чалов»
сегодня, 17:37
Гендиректор «Пари НН» «по-мужски» обсудил с Медведевым слова вратаря фанатам: «Наш капитан не справился с эмоциями, переборщил с высказываниями. Никита понес административное наказание»
сегодня, 17:36Фото
Роман Ротенберг о лимите на легионеров в РПЛ: «Для меня всегда было важно, чтобы российские игроки были на лидирующих позициях»
сегодня, 17:17
Петржела о Тюкавине: «Было бы замечательно, если бы «Зенит» купил молодого российского игрока. Это единственный правильный путь для клуба и российской сборной»
сегодня, 16:51
Рекомендуем