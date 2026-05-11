Лунев о 2:1 с «Краснодаром»: «Три дня назад они лишили «Динамо» мечты – победить было делом принципа. Много крови у нас попили за последние игры»

Лунев о 2:1 с «Краснодаром»: три дня назад они лишили нас мечты.

Вратарь «Динамо » Андрей Лунев назвал победу над «Краснодаром » принципиальной.

В домашнем матче 29-го тура Мир РПЛ бело-голубые выиграли со счетом 2:1 – победный гол забил Иван Сергеев на 93-й минуте. В четверг команды встречались в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России – «Краснодар» победил в серии пенальти и вышел в Суперфинал.

«Наконец‑то выиграли, «Краснодар» попил у нас много крови за последние игры. Буквально три дня назад они лишили нас мечты, поэтому [победить] было делом принципа.

Когда Боселли бежал с центра поля, я ждал его длинного касания, он техничный парень, боялся, что может меня перекинуть, я старался перекрыть как можно больше пространства», – сказал Лунев.

