Лунев о 2:1 с «Краснодаром»: «Три дня назад они лишили «Динамо» мечты – победить было делом принципа. Много крови у нас попили за последние игры»
Вратарь «Динамо» Андрей Лунев назвал победу над «Краснодаром» принципиальной.
В домашнем матче 29-го тура Мир РПЛ бело-голубые выиграли со счетом 2:1 – победный гол забил Иван Сергеев на 93-й минуте. В четверг команды встречались в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России – «Краснодар» победил в серии пенальти и вышел в Суперфинал.
«Наконец‑то выиграли, «Краснодар» попил у нас много крови за последние игры. Буквально три дня назад они лишили нас мечты, поэтому [победить] было делом принципа.
Когда Боселли бежал с центра поля, я ждал его длинного касания, он техничный парень, боялся, что может меня перекинуть, я старался перекрыть как можно больше пространства», – сказал Лунев.
