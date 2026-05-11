Матч окончен
«Наполи» проиграл «Болонье» – 2:3. Роу забил решающий гол на 91-й
«Наполи» уступил «Болонье» (2:3) в 36-м туре Серии А.
Матч проходил на «Стадио Диего Армандо Марадона».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Федерико Бернардески открыл счет на 10-й минуте. Риккардо Орсолини на 43-й реализовал пенальти. Джованни Ди Лоренцо отыграл один мяч на второй добавленной к первому тайму минуте. Алиссон Сантос сравнял счет на 48-й. Джонатан Роу вновь вывел «Болонью» вперед на 91-й.
Серия А Италия. 36 тур
11 мая 18:45, Стадио Диего Армандо Марадона
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
