Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» сыграл вничью с «Жироной»

В Ла Лиге прошли матчи 35-го тура.
«Леванте» обыграл «Осасуну» в 35-м туре Ла Лиги (3:2).
9 мая «Атлетико» дома уступил «Сельте» (0:1), «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна ушел с 0:2 в матче с «Бетисом» (2:2).
10 мая «Барселона» обыграла «Реал» (2:0) в класико и стала чемпионом.
Чемпионат Испании
35-й тур
Райо Вальекано
Баталья, Чаваррия, Лежен, Рациу, Сисс, Унаи Лопес, Оскар Валентин, Диас, Франсиско Перес, Камельо, Де Фрутос
Запасные: Камельо, Карденас, Балиу, Вертрауд, Унаи Лопес, Франсиско Перес, Де Фрутос, Мумин, Альваро Гарсия, Нтека, Трехо, Диас
Жирона:
Гассанига, Морено, Рейс, Франсес, А. Мартинес, Бельтран, Витцель, Рока, Лемар, Цыганков, Унаи
Запасные: Бельтран, Артеро, Лемар, Унаи, Бланко, Крапивцов, Блинд, Абель Руис, А. Мартинес, Давид Лопес
Морей Miguel Calatayud García
Мальорка
Роман, Мохика, Маскарель, Вальент, Морей, Дардер, Торре, Морланес, Саму Кошта, Лувумбу, Мурики
Запасные: Торре, Орехуэла 2007, Мохика, Олаисола, Cesc Riba Espinosa, Асано, Морей, Куэльяр, Льябрес, Морланес, А. Санчес, Пратс
Вильярреал:
Тенас, С. Кардона, Марин, Моуриньо, Вейга, Парти, Комесанья, Гонсалес, Бьюкенен, Олувасейи, Айосе Перес
Запасные: Бьюкенен, Олувасейи, Коста, Камбвала, Гонсалес, Айосе Перес, Жуниор, Комесанья, Наварро, Педраса, Гуйе, Фриман
Атлетик
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Йерай Альварес, Горосабель, Рего Мора, Хаурегисар, Сансет, Наварро, Н. Уильямс, Гурусета
Запасные: Сансет, Н. Уильямс, Падилья, Аресо, Лекуэ, Рего Мора, Наварро, Бойро, Паредес, Исета, Серрано, Лапорт
Валенсия:
Димитриевски, Гайя, Джемерт, Таррега, Саравия, Гидо Родригес, Пепелу, Герра, Риоха, Диего Лопес, Дуро
Запасные: Саравия, Диего Лопес, Сантамария, Агирресабала, Риверо, Ирансо, Раба, Герра, Андре Алмейда, Данджума, Пепелу, Дуро
Реал Овьедо
Эскандель, Хави Лопес, Кальво, Байи, Начо Видаль, Рейна, Сибо, Фернандес, Хассан, Виньяс, Шаира
Запасные: Коломбатто, Илич, Байи, Начо Видаль, Фернандес, Молдован, Хассан, Фонсека, Шаира, Карму, Эджариа, Виньяс
Хетафе:
Сория, Давинчи, Иглесиас, Ромеро, Дуарте, Абкар, Джене, Арамбарри, Милья, Мартин, Сатриано
Запасные: Абкар, Рико, Летачек, Бирманчевич, Damián, Камара, Мартин, Давинчи, Боселли, Ньом, Лисо, Иглесиас
Ферран Торрес Левандовски
Барселона
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Эрик Гарсия, Педри, Гави, Фермин Лопес, Ольмо, Рэшфорд, Ферран Торрес
Запасные: Ферран Торрес, Эспарт, Касадо, Гави, Ольмо, Рэшфорд, Аллер, Шченсны, Бардагжи, Кунде, Араухо, Фермин Лопес
Реал Мадрид:
Куртуа, Фран Гарсия, Рюдигер, Асенсио, Александер-Арнолд, Тчуамени, Камавинга, Винисиус Жуниор, Беллингем, Браим Диас, Гонсало Гарсия
Запасные: Камавинга, Местре, Давид Хименес, Алаба, Гонсало Гарсия, Альваро Каррерас, Хейсен, Браим Диас, Лунин, Сестеро
Леванте
Райан, Ману Санчес, Морено, Адри, Толян, Оласагасти, Виктор Гарсия, Мартинес, Ури Рей, Тунде, Эспи
Запасные: Адри, Тунде, Куньят, Пампин, Кортес, Ману Санчес, Виктор Гарсия, Перес, Лосада, Мартинес, Венседор, Рагубер
Осасуна:
Эррера, Бретонес, Бойомо, Катена, Розье, Муньос, Монкайола, Моро, Орос, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Моро, Будимир, Хуан Крус, Эррандо, Барха, Рубен Гарсия, Муньос, Галан, Аргибиде, Орос, Мойсес Гомес
Эльче
Дитуро, Бигас, Аффенгрубер, Виктор Чуст, Фебас, Агуадо, Вильяр, Валера, Моренте, Андре Силва, А. Родригес
Запасные: Фебас, Валера, Пенья, Juan Piera Cugueró, Педроса, Петро, Редондо, Мартим Нету, Моренте, Сепеда, Виктор Чуст, Агуадо
Алавес:
Сивера, Реббаш, Перес Идальго, Парада, Теналья, Кастро, Гуриди, Антонио Бланко, Ибаньес, Диабате, Тони Мартинес
Запасные: Пачеко, Коски, Реббаш, Диабате, Калебе, Мариано Диас, Гуриди, Тони Мартинес, Муньос, Ибаньес, Р. Фернандес, Свидерски
Севилья
Влаходимос, Суасо, Салас, Кастрин, Кармона, Эджуке, Гудель, Агуме, Варгас, И. Ромеро, Мопе
Запасные: Варгас, Менди, Янузай, Пеке, Суасо, Агуме, Жордан, Кармона, Ньянзу, И. Ромеро, Нюланд, Аспиликуэта
Эспаньол:
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали, Экспосито, У. Гонсалес, Долан, Санчес, Терратс, Фернандес
Запасные: Ридель, Милья, Экспосито, Санчес, Терратс, Фернандес, Рубио, Гомес, Фортуньо, Рока, Lluc Castell Solé, Ромеро
Ле Норман Miguel Llorente Cubo
Атлетико
Облак, Руджери, Ганцко, Хименес, Пубиль, Лукман, Алекс Баэна, Коке, Льоренте, Серлот, Гризманн
Запасные: Морсильо, Лангле, Мендоса, Сьерра, Лукман, Алекс Баэна, Гризманн, Эскивель, Ле Норман, Диас дель Ромо, Хименес, Муссо
Сельта:
Раду, Алонсо, Лаго, Хави Родригес, Сведберг, Дуран, Мингеса, Мориба, Фер Лопес, Нуньес, Иглесиас
Запасные: Дуран, Иглесиас, Эль-Абделлауи, Сведберг, Мингеса, Сотело, Антаньон, Нуньес, Айду, Фернандес, Домингес, Вильяр
Реал Сосьедад
Ремиро, Чалета-Цар, Мартин, Серхио Гомес, Элустондо, Барренечеа, Солер, Горрочатеги, Кубо, Оускарссон, Ойарсабаль
Запасные: Солер, Захарян, Туррьентес, Эррера, Уэсли, Очиенг, Элустондо, Кубо, Марреро, Муньос, Бейтиа, Браис Мендес
Бетис:
Вальес, Р. Родригес, Гомес, Льоренте, Руибаль, Рока, Альтимира, Эззальзули, Форнальс, Антони, Эрнандес
Запасные: Чими Авила, Эрнандес, Р. Родригес, Форнальс, Лопес, Фирпо, Альтимира, Натан, Ло Чельсо, Бакамбу, Антони, Фидальго
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
