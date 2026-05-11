Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» сыграл вничью с «Жироной»

В Ла Лиге прошли матчи 35-го тура.

«Леванте» обыграл «Осасуну» в 35-м туре Ла Лиги (3:2).

9 мая «Атлетико» дома уступил «Сельте» (0:1), «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна ушел с 0:2 в матче с «Бетисом» (2:2).

10 мая «Барселона» обыграла «Реал» (2:0) в класико и стала чемпионом.

Чемпионат Испании

35-й тур

Ла Лига Испания. 35 тур
11 мая 19:00, Кампо де Вальекас
Райо Вальекано
Завершен
1 - 1
1.79xG1.13
Жирона
90’
+4’
Стуани
90’
  Стуани
Унаи Лопес   Менди
88’
  Алеман
86’
85’
Бельтран   Стуани
72’
А. Мартинес   Ринкон
Камельо   Эспино
68’
Де Фрутос   Мартин
68’
60’
Унаи   Мартин
60’
Лемар   Эчеверри
Франсиско Перес   Алеман
58’
Диас   Гумбау
58’
2тайм
Перерыв
Диас
44’
Райо Вальекано
Баталья, Чаваррия, Лежен, Рациу, Сисс, Унаи Лопес, Оскар Валентин, Диас, Франсиско Перес, Камельо, Де Фрутос
Запасные: Камельо, Карденас, Балиу, Вертрауд, Унаи Лопес, Франсиско Перес, Де Фрутос, Мумин, Альваро Гарсия, Нтека, Трехо, Диас
1тайм
Жирона:
Гассанига, Морено, Рейс, Франсес, А. Мартинес, Бельтран, Витцель, Рока, Лемар, Цыганков, Унаи
Запасные: Бельтран, Артеро, Лемар, Унаи, Бланко, Крапивцов, Блинд, Абель Руис, А. Мартинес, Давид Лопес
Ла Лига Испания. 35 тур
10 мая 12:00, Сон Моиш
Мальорка
1 - 1
1.54xG0.99
Вильярреал
Торре   Лопес
76’
75’
Комесанья   Парехо
Мурики
73’
Саму Кошта
71’
71’
Бьюкенен   Жерар Морено
70’
Айосе Перес   Микаутадзе
Морей   Miguel Calatayud García
70’
Морланес   Виржили
70’
63’
Олувасейи   Пепе
63’
Гонсалес   Молейро
Мохика   Тони Лато
62’
2тайм
Перерыв
  Мурики
45’
+2’
31’
  Айосе Перес
Мальорка
Роман, Мохика, Маскарель, Вальент, Морей, Дардер, Торре, Морланес, Саму Кошта, Лувумбу, Мурики
Запасные: Торре, Орехуэла 2007, Мохика, Олаисола, Cesc Riba Espinosa, Асано, Морей, Куэльяр, Льябрес, Морланес, А. Санчес, Пратс
1тайм
Вильярреал:
Тенас, С. Кардона, Марин, Моуриньо, Вейга, Парти, Комесанья, Гонсалес, Бьюкенен, Олувасейи, Айосе Перес
Запасные: Бьюкенен, Олувасейи, Коста, Камбвала, Гонсалес, Айосе Перес, Жуниор, Комесанья, Наварро, Педраса, Гуйе, Фриман
Ла Лига Испания. 35 тур
10 мая 14:15, Сан-Мамес
Атлетик
0 - 1
0.94xG1.5
Валенсия
90’
+6’
Саравия   Хесус Васкес
88’
Садик
83’
Герра   Нуньес
72’
  Садик
Рего Мора   Весга
71’
Наварро   Унаи Гомес
70’
70’
Диего Лопес   Рамазани
70’
Пепелу   Угринич
70’
Дуро   Садик
Сансет   Беренгер
65’
59’
Пепелу
Рего Мора
55’
50’
Джемерт
Лапорт   Вивиан
46’
2тайм
Перерыв
Н. Уильямс   И. Уильямс
36’
27’
Дуро
Лапорт
15’
Атлетик
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Йерай Альварес, Горосабель, Рего Мора, Хаурегисар, Сансет, Наварро, Н. Уильямс, Гурусета
Запасные: Сансет, Н. Уильямс, Падилья, Аресо, Лекуэ, Рего Мора, Наварро, Бойро, Паредес, Исета, Серрано, Лапорт
1тайм
Валенсия:
Димитриевски, Гайя, Джемерт, Таррега, Саравия, Гидо Родригес, Пепелу, Герра, Риоха, Диего Лопес, Дуро
Запасные: Саравия, Диего Лопес, Сантамария, Агирресабала, Риверо, Ирансо, Раба, Герра, Андре Алмейда, Данджума, Пепелу, Дуро
Ла Лига Испания. 35 тур
10 мая 16:30, Нуэво Карлос Тартьере
Реал Овьедо
2
0 - 0
0.57xG1.41
Хетафе
90’
+2’
Санкрис
90’
Боселли
86’
Иглесиас   Майораль
Начо Видаль   Лукас Аихадо
85’
Виньяс   Форес
84’
Шаира   Борбас
84’
Сибо
78’
73’
Абкар   Санкрис
Костас
73’
69’
Абкар
64’
Давинчи   Хави Муньос
Фернандес   Касорла
64’
Хассан   Альхассан
57’
Хави Лопес
54’
46’
Мартин   Васкес
2тайм
Перерыв
Виньяс
14’
Байи   Костас
12’
Реал Овьедо
Эскандель, Хави Лопес, Кальво, Байи, Начо Видаль, Рейна, Сибо, Фернандес, Хассан, Виньяс, Шаира
Запасные: Коломбатто, Илич, Байи, Начо Видаль, Фернандес, Молдован, Хассан, Фонсека, Шаира, Карму, Эджариа, Виньяс
1тайм
Хетафе:
Сория, Давинчи, Иглесиас, Ромеро, Дуарте, Абкар, Джене, Арамбарри, Милья, Мартин, Сатриано
Запасные: Абкар, Рико, Летачек, Бирманчевич, Damián, Камара, Мартин, Давинчи, Боселли, Ньом, Лисо, Иглесиас
Ла Лига Испания. 35 тур
10 мая 19:00, Камп Ноу
Барселона
2 - 0
1.72xG0.56
Реал Мадрид
Фермин Лопес   Бальде
88’
Рафинья
81’
81’
Александер-Арнолд
79’
Браим Диас   Мастантуоно
79’
Гонсало Гарсия   Паласиос
Гави   Берналь
77’
Ферран Торрес   Левандовски
77’
70’
Камавинга   Питарч
Рэшфорд   Рафинья
64’
Ольмо   де Йонг
64’
55’
Беллингем
52’
Асенсио
Ольмо
52’
2тайм
Перерыв
40’
Камавинга
  Ферран Торрес
18’
  Рэшфорд
9’
Барселона
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Эрик Гарсия, Педри, Гави, Фермин Лопес, Ольмо, Рэшфорд, Ферран Торрес
Запасные: Ферран Торрес, Эспарт, Касадо, Гави, Ольмо, Рэшфорд, Аллер, Шченсны, Бардагжи, Кунде, Араухо, Фермин Лопес
1тайм
Реал Мадрид:
Куртуа, Фран Гарсия, Рюдигер, Асенсио, Александер-Арнолд, Тчуамени, Камавинга, Винисиус Жуниор, Беллингем, Браим Диас, Гонсало Гарсия
Запасные: Камавинга, Местре, Давид Хименес, Алаба, Гонсало Гарсия, Альваро Каррерас, Хейсен, Браим Диас, Лунин, Сестеро
Ла Лига Испания. 35 тур
8 мая 19:00, Сьюдад де Валенсия
Леванте
3 - 2
3.53xG0.5
Осасуна
  Этта-Эйонг
90’
Ману Санчес   Абед
88’
83’
Моро   Осамбела
82’
Рубен Гарсия   Бенито
Мартинес   Этта-Эйонг
76’
Адри   Маттурро
76’
Морено
74’
Виктор Гарсия   Моралес
66’
62’
Будимир   Рауль Гарсия
62’
Муньос   Торро
Тунде   Бруги
46’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Орос   Фернандес
45’
Эррера
Виктор Гарсия
41’
  Виктор Гарсия
37’
  Виктор Гарсия
35’
11’
  Будимир
3’
  Толян
Леванте
Райан, Ману Санчес, Морено, Адри, Толян, Оласагасти, Виктор Гарсия, Мартинес, Ури Рей, Тунде, Эспи
Запасные: Адри, Тунде, Куньят, Пампин, Кортес, Ману Санчес, Виктор Гарсия, Перес, Лосада, Мартинес, Венседор, Рагубер
1тайм
Осасуна:
Эррера, Бретонес, Бойомо, Катена, Розье, Муньос, Монкайола, Моро, Орос, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Моро, Будимир, Хуан Крус, Эррандо, Барха, Рубен Гарсия, Муньос, Галан, Аргибиде, Орос, Мойсес Гомес
Ла Лига Испания. 35 тур
9 мая 12:00, Мартинес Валеро
Эльче
1 - 1
2.09xG2.46
Алавес
Дональд
90’
+5’
90’
Реббаш   Маньяс
Валера   Форт
89’
88’
Реббаш
Диангана
88’
Виктор Чуст   Сангаре
85’
Агуадо   Дональд
85’
82’
Диабате   Бенавидес
82’
Гуриди   Гевара
Сарабия
82’
78’
Сивера
  А. Родригес
72’
69’
Диабате
67’
Тони Мартинес   Энрикес
Фебас   Диангана
67’
Моренте   Хосан
67’
51’
  Тони Мартинес
Фебас
50’
46’
Ибаньес   Денис Суарес
2тайм
Перерыв
33’
Кастро
29’
Антонио Бланко
12’
Ибаньес
Эльче
Дитуро, Бигас, Аффенгрубер, Виктор Чуст, Фебас, Агуадо, Вильяр, Валера, Моренте, Андре Силва, А. Родригес
Запасные: Фебас, Валера, Пенья, Juan Piera Cugueró, Педроса, Петро, Редондо, Мартим Нету, Моренте, Сепеда, Виктор Чуст, Агуадо
1тайм
Алавес:
Сивера, Реббаш, Перес Идальго, Парада, Теналья, Кастро, Гуриди, Антонио Бланко, Ибаньес, Диабате, Тони Мартинес
Запасные: Пачеко, Коски, Реббаш, Диабате, Калебе, Мариано Диас, Гуриди, Тони Мартинес, Муньос, Ибаньес, Р. Фернандес, Свидерски
Ла Лига Испания. 35 тур
9 мая 14:15, Рамон Санчес Писхуан
Севилья
2 - 1
1.42xG0.4
Эспаньол
90’
+11’
Пикель
Кастрин
90’
+9’
90’
+9’
Калеро
Адамс
90’
+2’
  Адамс
90’
+1’
90’
+1’
Эль-Хилали
83’
Экспосито   Лосано
83’
Фернандес   Кике Гарсия
  Кастрин
82’
Варгас   Адамс
75’
75’
Терратс   Каррерас
75’
Ромеро   Салинас
Соу
73’
Варгас
73’
73’
Долан
66’
Санчес   Пикель
Суасо   Мартинес Гауна
64’
Кармона   Хуанлу Санчес
64’
Кармона
61’
Агуме   Соу
58’
56’
  Долан
И. Ромеро   Санчес
46’
2тайм
Перерыв
26’
У. Гонсалес
Севилья
Влаходимос, Суасо, Салас, Кастрин, Кармона, Эджуке, Гудель, Агуме, Варгас, И. Ромеро, Мопе
Запасные: Варгас, Менди, Янузай, Пеке, Суасо, Агуме, Жордан, Кармона, Ньянзу, И. Ромеро, Нюланд, Аспиликуэта
1тайм
Эспаньол:
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали, Экспосито, У. Гонсалес, Долан, Санчес, Терратс, Фернандес
Запасные: Ридель, Милья, Экспосито, Санчес, Терратс, Фернандес, Рубио, Гомес, Фортуньо, Рока, Lluc Castell Solé, Ромеро
Ла Лига Испания. 35 тур
9 мая 16:30, Метрополитано
Атлетико
0 - 1
2.79xG0.29
Сельта
89’
Мингеса   Ристич
77’
Сведберг   У. Альварес
77’
Фер Лопес
Ле Норман   Miguel Llorente Cubo
69’
Алекс Баэна   Варгас
69’
68’
Дуран   Аспас
68’
Нуньес   Каррейра
68’
Иглесиас   Жуджла
Алекс Баэна
66’
62’
  Иглесиас
Гризманн   Альмада
61’
Лукман   Молина
60’
2тайм
Перерыв
Хименес   Ле Норман
20’
19’
Мориба
Атлетико
Облак, Руджери, Ганцко, Хименес, Пубиль, Лукман, Алекс Баэна, Коке, Льоренте, Серлот, Гризманн
Запасные: Морсильо, Лангле, Мендоса, Сьерра, Лукман, Алекс Баэна, Гризманн, Эскивель, Ле Норман, Диас дель Ромо, Хименес, Муссо
1тайм
Сельта:
Раду, Алонсо, Лаго, Хави Родригес, Сведберг, Дуран, Мингеса, Мориба, Фер Лопес, Нуньес, Иглесиас
Запасные: Дуран, Иглесиас, Эль-Абделлауи, Сведберг, Мингеса, Сотело, Антаньон, Нуньес, Айду, Фернандес, Домингес, Вильяр
Ла Лига Испания. 35 тур
9 мая 19:00, Реале Арена
Реал Сосьедад
2 - 2
2.67xG1.79
Бетис
90’
+6’
Руибаль
  Ойарсабаль
90’
+1’
90’
Льоренте
Оускарссон
83’
  Оускарссон
79’
78’
Эрнандес   Деосса
Элустондо   Каррера
77’
69’
Р. Родригес   Бельерин
69’
Форнальс   Иско
69’
Альтимира   Амрабат
64’
Руибаль
Барренечеа
62’
59’
Антони   Рикельме
Кубо   Марин
54’
Солер   Сучич
54’
47’
  Эззальзули
2тайм
Перерыв
39’
  Антони
Реал Сосьедад
Ремиро, Чалета-Цар, Мартин, Серхио Гомес, Элустондо, Барренечеа, Солер, Горрочатеги, Кубо, Оускарссон, Ойарсабаль
Запасные: Солер, Захарян, Туррьентес, Эррера, Уэсли, Очиенг, Элустондо, Кубо, Марреро, Муньос, Бейтиа, Браис Мендес
1тайм
Бетис:
Вальес, Р. Родригес, Гомес, Льоренте, Руибаль, Рока, Альтимира, Эззальзули, Форнальс, Антони, Эрнандес
Запасные: Чими Авила, Эрнандес, Р. Родригес, Форнальс, Лопес, Фирпо, Альтимира, Натан, Ло Чельсо, Бакамбу, Антони, Фидальго
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Нет ничего лучше в современном клубном футболе, когда в очередном матче Ла Лиги Барселона побеждает Реал, особенно когда после игры за сине - гранатовыми окончательно закрепляется чемпионство! Удачи Барсе!..
Нет ничего лучше в современном клубном футболе, когда в очередном матче Ла Лиги Барселона побеждает Реал, особенно когда после игры за сине - гранатовыми окончательно закрепляется чемпионство! Удачи Барсе!..
Удачи величайшему клубу всех времен!
Удачи каталонскому гегемону:) Надо забирать чемпионство!:)
Надеюсь к классике у реала ещё останутся футболисты
Тчуамени в Эль Класико обязательно забьет. Федю Вальверде до обморока)) Барса, оформляй титул!
Барсе - фарта !
удаление вратаря Леванте за гранью понимания
Ниче се плотность в нижней части таблицы, что Севилья одной победой сразу в середину улетела
В Леванте не устали бить по воротам?...
За Барселону!⚽️
