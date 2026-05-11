Лунев о 1-м месте «Зенита» перед последним туром: «Юбилей на этот раз переносить не будут, может. Шутка»
Вратарь «Динамо» Андрей Лунев пошутил на тему столетия «Зенита».
В 29-м туре Мир РПЛ «Динамо» обыграло «Краснодар» со счетом 2:1. Перед заключительным туром «быки» занимают второе место в таблице, отставая от «Зенита» на два очка.
– Для «Динамо» сегодня делают результат Андрей Лунев, который спасает пару раз, Иван Сергеев, который забивает. Два бывших футболиста «Зенита» максимально приближают «Зенит» к чемпионскому титулу. Есть ли в этом какой-то символизм?
– Может быть. Может, юбилей не будут переносить на этот раз. Ладно, это шутка, – сказал Лунев в эфире «Матч ТВ».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Надо было слить кубок, обменяв на несопротивление в чемпионате? И как малыш это себе представляет?
Могли бы напечатать полный ответ Лунева на этот вопрос.
Лунтик явно на спортсе сидит)
