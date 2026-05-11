  Лунев о 1-м месте «Зенита» перед последним туром: «Юбилей на этот раз переносить не будут, может. Шутка»
Лунев о 1-м месте «Зенита» перед последним туром: «Юбилей на этот раз переносить не будут, может. Шутка»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев пошутил на тему столетия «Зенита».

В 29-м туре Мир РПЛ «Динамо» обыграло «Краснодар» со счетом 2:1. Перед заключительным туром «быки» занимают второе место в таблице, отставая от «Зенита» на два очка.

– Для «Динамо» сегодня делают результат Андрей Лунев, который спасает пару раз, Иван Сергеев, который забивает. Два бывших футболиста «Зенита» максимально приближают «Зенит» к чемпионскому титулу. Есть ли в этом какой-то символизм?

– Может быть. Может, юбилей не будут переносить на этот раз. Ладно, это шутка, – сказал Лунев в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» уже точно чемпион?26521 голос
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
ахахаха
Смешнее, чем ты пошутил над Краснодаром уже не выйдет , Андрюша )
Комментарий скрыт
Это была не шутка. Спасибо Луневу и Сергееву. Однако для самых умных поясню, что играли не за Зенит, а не фиг было Динамо из кубка выносить, стимул Краснодар динамовцам создал более, чем денежный. А недоброжелателям Лунева - завидуйте молча.
- не фиг было Динамо из кубка выносить

Надо было слить кубок, обменяв на несопротивление в чемпионате? И как малыш это себе представляет?
Комментарий скрыт
Походу как минимум ещё сезон будем наблюдать "великолепную" работу Семака в Зените
Из 7 сезонов, 6 чемпионств. А скоро, вероятнее всего, 7 будет за 8. Заслуживает увольнения, однозначно
А вот следующий сезон с Зыряновым во главе клуба и покажет ху есть ху, как любил говорить один генсек.
Вот я, как болельщик Зенита со стажем ( с 2003 болею ) желаю естественно чемпионство Зениту, но(!), если Зенит выиграет чемпионат в этом году, то 4ый год подряд мы будем наблюдать оооочень плохой футбол в исполнении Зенита, а я этого не хочу. Просто , если Богданыч второй раз за короткий промежуток упустит чемпионство ( матч с Локомотивом прим.) , то как будто его должны уволить. Вряд ли он напишет заявление после победы над Ростовом. Мое мнение, что С.Б. С. все , что мог , как тренер Зенита , все отдал. Нужно сказать спасибо и двигаться дальше
Лунев на счастье Зенита решил выдать качественный вратарский матч именно в московской игре с Краснодаром. Ну и вынос Касереса через голову Осипенко (?) навсегда в мемори.
Маричалю зарядил.
В Маричаля попал. Но это было эпично. Надо отдать должное Маричалю, он не стал падать и корчиться от боли, доиграл момент
Спортс набрасывает как всегда.
Могли бы напечатать полный ответ Лунева на этот вопрос.
Спортс сейчас жестко страдает
Еще отдал дань уважения бывшему коллеге Мише Кержакову.
Это хорошая шутка
Лунтик явно на спортсе сидит)
Это самая банальная шутка на свете
Зенитовцев бывших не бывает )
Стрелочка в сердце навсегда)
💙🤍🩵
Как же приятно смотреть такой футбол! Глаза радуются!
