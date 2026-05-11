Мусаев о поражении от «Динамо»: «Сегодня не день «Краснодара». Кому предъявлять претензии? Мы играем почти без замен. При этом забивай свои моменты – и счет был бы другой»
Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после поражения от «Динамо» (1:2).
– Чем можно объяснить, что во втором тайме не получилось? Моменты были.
– Не забили моменты. Вы сами ответили на свой вопрос. Почему не забили – не знаю. Не смогли забить.
– Что не получилось у «Краснодара» во втором тайме?
– Да получилось. Были моменты, было давление. «Динамо» играло на удержание счета. Мы шли в атаку. Немножко потеряли дисциплину, потому что хотели забить гол. Но кому можно предъявить претензии? Каждый отдал свои силы. Мы играет почти без замен, без ротации.
При этом забивай свои моменты – и счет был бы совсем другой, настрое. Но это футбол, так бывает. Иногда везет, иногда нет. Сегодня не наш день, – сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».
Опубликовал: Михаил Большаков
Это нонсенс
вот если бы был футбольным, то забили бы оба
За что боролись - на то и напоролись )