  Мусаев о поражении от «Динамо»: «Сегодня не день «Краснодара». Кому предъявлять претензии? Мы играем почти без замен. При этом забивай свои моменты – и счет был бы другой»
Мусаев о поражении от «Динамо»: «Сегодня не день «Краснодара». Кому предъявлять претензии? Мы играем почти без замен. При этом забивай свои моменты – и счет был бы другой»

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после поражения от «Динамо» (1:2).

– Чем можно объяснить, что во втором тайме не получилось? Моменты были.

– Не забили моменты. Вы сами ответили на свой вопрос. Почему не забили – не знаю. Не смогли забить.

– Что не получилось у «Краснодара» во втором тайме?

– Да получилось. Были моменты, было давление. «Динамо» играло на удержание счета. Мы шли в атаку. Немножко потеряли дисциплину, потому что хотели забить гол. Но кому можно предъявить претензии? Каждый отдал свои силы. Мы играет почти без замен, без ротации.

При этом забивай свои моменты – и счет был бы совсем другой, настрое. Но это футбол, так бывает. Иногда везет, иногда нет. Сегодня не наш день, – сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Опубликовал: Михаил Большаков
Посмотрел послематчевое интервью Мусаева. Молодец, держит удар, приятно послушать, не то что Талалаев. Да и так, один из немногих тренеров в РПЛ, кто минимум одно чемпионство уже выиграл, а у него все впереди еще.
У вас какая то память короткая
Кубанская
А кто мешает покупать игроков? Отдали Козлова,Перена, молодеж не выпускаете,хотя позиционируете как клуб своих воспитанников.
А у Динамо в основе школьник весь матч
Маринкин хорошо отыграл
Как без замен ? А как же Боселли ?
Лучше бы без замен)
17 фолов - 0 жк
Удивляюсь, что Кордоба каждый матч уходит без КК
Это нонсенс
Кто-то может объяснить почему у Динамо бегает Маринкин (про Тюкавина уже молчу), на скамейке толковые Гладышев,Охишор и Бабаев,а у Краснодара с мега амадемиями и полями короткая скамейка и нет глубины состава? Спросите об этом Галицкого уже наконец,какая-то сюрреалистика.
Маринкина выпускают не потому, что хотят выпустить абы кого лишь бы из академии. Маринкин достоин выхода в старте и реально сильнее своих конкурентов. У Краснодара такие тоже были — и Игнатьев, и Сулейманов, да и другие были, что выходили в старте в юном возрасте. Раз на раз не приходится, в старте всегда играют те, кто сильнее.
Если че у Динамо вложений в детский футбол возможно и побольше , чем у Краснодара. У них филиалов по стране дикое количество уже.
Ленини и Боселли не забили 200% моменты, потому что Мусаев - не футбольный человек

вот если бы был футбольным, то забили бы оба
Так вы сами отпустили Козлова и Перрена зимой и никого не взяли - на кого пенять то ?)

За что боролись - на то и напоролись )
Еще Олусегуга отдали в НН. А он там играет лучше чем Бочелли в краснодаре
На кубок надо было резерв ставить, если основа очевидно устала. А сегодня, глядишь, резерв поставило бы Динамо. И все были бы довольны. Но Краснодар (Галицкий? Мусаев?) решил, что оба матча заберет, Динамо наказало его за излишнюю самоуверенность и правильно сделало.
Davno pora bılo spustit na zemlyu
Почему Гусева за базар удалили, а Кордобу нет?
Так то Кордоба, ему позволено практически все, пока действует крыша Галицкого
Повторю свой сильно заминусованный вопрос после матча Зенит-Краснодар. Что мешало тогда быкам, после удвления Зенитовца пойти вперед и постараться победить, а не играть на ничью?
Чтобы что? Пустить контратаку и проиграть? Тебе русским языком выше сказали, что ротации нет, все дохлые. А ты как дятел, почему да почему.
Удаление - не такое большое преимущество. Тем более на 10 минут
