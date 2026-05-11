  • Мостовой про 1:2 «Краснодара»: «Зенит» должен заказать ресторан Луневу за спасение от Боселли. У «Динамо» был последний шанс хлопнуть дверью после вылета из Кубка»
Мостовой про 1:2 «Краснодара»: «Зенит» должен заказать ресторан Луневу за спасение от Боселли. У «Динамо» был последний шанс хлопнуть дверью после вылета из Кубка»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу «Динамо» над «Краснодаром» (2:1) в матче 29-го тура Мир РПЛ.

На 85-й минуте при счете 1:1 полузащитник «быков» Хуан Мануэль Боселли убежал к воротам Андрея Лунева в контратаке после углового «Динамо». Боселли вышел один на один, но не смог забить – Лунев отразил его удар.

«Не забиваешь ты – забивают тебе. У «Динамо» был последний шанс хлопнуть дверью, потому что их «Краснодар» выбил из Кубка России.

Я думал, что будет ничья, но москвичи провели прекрасную контратаку и забили. Теперь «Зенит» рад и доволен, им нужно не проиграть. А самое интересное, что победный гол «Динамо» забило после удаления Гусева.

Лунев красавец! За спасение от Боселли «Зенит» должен как минимум заказать ему ресторан. Для «Динамо» это здорово, а у «Краснодара» еще есть Кубок России, если они в итоге уступят титул петербургской команде», – сказал Мостовой.

После 29 матчей «Краснодар» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 63 очками. «Быки» на 2 очка отстают от лидирующего «Зенита». «Динамо» располагается на 8-м месте с 42 очками.

В сезоне 2324 Краснодар лишил динамо чемпионства , динамо отдали должок 😁
узнаем об этом через 300 лет?
Динамо ещё 2600+ по счетчику, так что долго ещё
Благо, футбольный человек, Александр Мостовой говорил об этом ещё в начале сезона. И сейв Лунева предвидел.
Лунёв может в Калининград съездить, там Петров в ресторане проставляется
Да почему Зенит что-то должен? Почему никто не говорил, что Краснодар Локомотиву должен (и Сухому)? Динамо минуты с 70 только отбивалось, в кубке намного лучше выглядели. Смешная эта риторика, что не Краснодар облажался, а Динамо затащило.
Тоже ржу с этих экспертов. По их логике краснодар должен рестораны заказывать всем, кто забивал Зениту и всем вратарям соперников Зенита, которые делали сейвы
Кроме этого спасения Лунëв сделал ещë несколько великолепных сэйвов, а Динамо так хлопнуло дверью, что в городе Краснодаре все стëкла из окон повылетали.
Всё просто. Краснодар не пустил Динамо в чемпионство победив их в решающей игре.. Вот она ответка. Динамо победило Краснодар и тоже в решающем матче..
Причём личный ресторан)
Богданыч, кажется, рестиками занимается.
На 10 шагов вперед смотрит)
А по-русски?
Сегодня Лунев играл словно за Зенит)
Вот, что конкуренция с Лещуком творит!
да блин, царь все знал...
Что так скромно, Зенит должен оплатить ужин всей команде, а не только Луневу.
