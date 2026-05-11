Мостовой про 1:2 «Краснодара»: «Зенит» должен заказать ресторан Луневу за спасение от Боселли. У «Динамо» был последний шанс хлопнуть дверью после вылета из Кубка»

Мостовой: «Зенит» должен Луневу ресторан за спасение от Боселли.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу «Динамо» над «Краснодаром » (2:1) в матче 29-го тура Мир РПЛ.

На 85-й минуте при счете 1:1 полузащитник «быков» Хуан Мануэль Боселли убежал к воротам Андрея Лунева в контратаке после углового «Динамо». Боселли вышел один на один, но не смог забить – Лунев отразил его удар.

«Не забиваешь ты – забивают тебе. У «Динамо» был последний шанс хлопнуть дверью, потому что их «Краснодар» выбил из Кубка России.

Я думал, что будет ничья, но москвичи провели прекрасную контратаку и забили. Теперь «Зенит» рад и доволен, им нужно не проиграть. А самое интересное, что победный гол «Динамо» забило после удаления Гусева .

Лунев красавец! За спасение от Боселли «Зенит» должен как минимум заказать ему ресторан. Для «Динамо» это здорово, а у «Краснодара» еще есть Кубок России, если они в итоге уступят титул петербургской команде», – сказал Мостовой.

После 29 матчей «Краснодар» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 63 очками. «Быки» на 2 очка отстают от лидирующего «Зенита ». «Динамо» располагается на 8-м месте с 42 очками.