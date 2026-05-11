«Краснодар» проиграл впервые с марта – «Динамо» в РПЛ. Было 8 побед и 3 ничьих

Прервалась серия «Краснодара » без поражений, которая длилась более двух месяцев.

Сегодня команда Мурада Мусаева уступила «Динамо» на выезде в 29-м туре Мир РПЛ (1:2).

Последний раз «Краснодар» проигрывал 8 марта – «Рубину» (1:2). После этого «быки» одержали 8 побед, в том числе над «Динамо » по пенальти в FONBET Кубке России, и трижды сыграли вничью.

Перед заключительным туром «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на два очка. 17 мая команда сыграет с «Оренбургом».