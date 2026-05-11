  • «Зенит» поздравил Сергеева с днем рождения сразу после его победного гола «Краснодару»: «С праздником, Ваня!»
«Зенит» поздравил Сергеева с днем рождения после его победного гола «Краснодару».

«Зенит» своевременно поздравил бывшего форварда команды Ивана Сергеева с днем рождения.

Форвард, которому сегодня исполнился 31 год, забил победный гол в матче «Динамо» и «Краснодара» (2:1) на 93-й минуте. Благодаря этому результату «Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом в два очка за тур до конца турнира.

«Зенит» поздравляет Ивана Сергеева с днем рождения 🎂.

Сегодня бывшему нападающему сине-бело-голубых исполнился 31 год.

С праздником, Ваня!» – написали в телеграм-канале «Зенита» вскоре после окончания матча.

«Зенит» станет чемпионом, если не проиграет «Ростову» в 30-м туре. «Краснодар» возьмет титул только при победе над «Оренбургом» и поражении петербуржцев

«Зенит» уже точно чемпион?24112 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Зенита»
Сергеев за 10 минут сделал для Зенита больше, чем Соболев за 2 года
Ответ Groznyi2024
Насколько я не люблю Дельфина, но нужно признать, что он принес большую пользу. Ну как бы у дельфины хорошо поддаются дрессуре.
Ответ Groznyi2024
Если без шуток, то Соболев много важных голов забил, которые оказались ещё и победными. Так что, он тоже молодец
Иван был обожаем петербуржской публикой и любим даже после ухода из Зенита. Это очень символично, что сейчас происходит в чемпионате России даже после ухода Ивана. Спасибо, Ваня. С днём рождения, дорогой.
Ответ Эдуардо Силва
Я всю играл писал, что Ванька зарешает) он не подвёл.
Ответ Проблемы Аршавина
Залететь с двух ног со скамейки в напряженный матч, может только Сергеев. Много раз так делал.
Кордобу тоже с днем рождения. Жаль, без подарка в виде КК опять.
Ответ Андрей Шумов
Комментарий скрыт
Ответ Растин Кол
Комментарий скрыт
Петербургу 321 год, 204 из них он был столицей, какая ещё провинция, мальчик?!
Вот это многоходовочка. Заслать гонца Сергеева, чтоб тот забил конкуренту Зенита)
Ответ Den-is
Так все менеджмент Зенита хвалят.
Ответ Den-is
Ага и Лунев еще в матче тащил сегодня
Ваня лев!
Ответ MishaFCZ
Ваня прав)) 🦁
Иван Сергеев, с Днём Рождения!
Спасибо тебе за этот гол и желаю отвоевать место в стартовом составе!
Ответ andrew.p
Тюкавина заберем, и место освободится.
Можно и деньжат подкинуть, ведь он, возможно, принес вам титул😎
Ответ phantom_payne
Комментарий скрыт
Ответ phantom_payne
Подарок будет вручать Гулливер?
Странная ситуация и не поддерживаю Зенит, но и при этом совсем не растроен что Краснодар не возьмёт чемпионство.
А Сергееву реально с премок скиньтесь на подарок;)
Ваня, любим, помним, желаем удачи!
Сергеев даже за Динамо забил чемпионский гол Зенита.
Ответ Александр Беляков
Осталось дело Песьякова за Чистяковым.
