«Зенит» поздравил Сергеева с днем рождения сразу после его победного гола «Краснодару»: «С праздником, Ваня!»
Форвард, которому сегодня исполнился 31 год, забил победный гол в матче «Динамо» и «Краснодара» (2:1) на 93-й минуте. Благодаря этому результату «Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом в два очка за тур до конца турнира.
С праздником, Ваня!» – написали в телеграм-канале «Зенита» вскоре после окончания матча.
«Зенит» станет чемпионом, если не проиграет «Ростову» в 30-м туре. «Краснодар» возьмет титул только при победе над «Оренбургом» и поражении петербуржцев
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Зенита»
Спасибо тебе за этот гол и желаю отвоевать место в стартовом составе!
А Сергееву реально с премок скиньтесь на подарок;)