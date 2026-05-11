«Зенит» поздравил Сергеева с днем рождения сразу после его победного гола «Краснодару»: «С праздником, Ваня!»

«Зенит» своевременно поздравил бывшего форварда команды Ивана Сергеева с днем рождения.

Форвард, которому сегодня исполнился 31 год, забил победный гол в матче «Динамо » и «Краснодара » (2:1) на 93-й минуте. Благодаря этому результату «Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом в два очка за тур до конца турнира.

«Зенит» поздравляет Ивана Сергеева с днем рождения 🎂.

С праздником, Ваня!» – написали в телеграм-канале «Зенита» вскоре после окончания матча.

«Зенит» станет чемпионом, если не проиграет «Ростову» в 30-м туре. «Краснодар» возьмет титул только при победе над «Оренбургом» и поражении петербуржцев