«У Ямаля 42 млн подписчиков и огромное влияние. Люди, возможно, перешли от безразличия к осуждению геноцида в Газе, когда он поднял флаг Палестины». Политик Руфиан о параде «Барсы»

Член Конгресса депутатов Испании похвалил Ямаля за демонстрацию флага Палестины.

Каталонский политик, член Конгресса депутатов Испании Габриэль Руфиан похвалил Ламина Ямаля, державшего флаг Палестины на чемпионском параде «Барселоны».

«У Ламина Ямаля 42 миллиона подписчиков в инстаграме и огромное влияние на миллионы людей по всему миру.

Возможно, эти люди сегодня перешли от безразличия к осуждению геноцида в Газе лишь потому, что он поднял флаг Палестины. Нравится он вам или нет – давайте это отметим. Он молодец», – написал Руфиан в твиттере.

