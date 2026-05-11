«У Ямаля 42 млн подписчиков и огромное влияние. Люди, возможно, перешли от безразличия к осуждению геноцида в Газе, когда он поднял флаг Палестины». Политик Руфиан о параде «Барсы»

Член Конгресса депутатов Испании похвалил Ямаля за демонстрацию флага Палестины.

Каталонский политик, член Конгресса депутатов Испании Габриэль Руфиан похвалил Ламина Ямаля, державшего флаг Палестины на чемпионском параде «Барселоны».

«У Ламина Ямаля 42 миллиона подписчиков в инстаграме и огромное влияние на миллионы людей по всему миру.

Возможно, эти люди сегодня перешли от безразличия к осуждению геноцида в Газе лишь потому, что он поднял флаг Палестины. Нравится он вам или нет – давайте это отметим. Он молодец», – написал Руфиан в твиттере.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Габриэля Руфиана
Ямаль:
- Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну!
Ямаль: - Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну!
Комментарий скрыт
Ямаль: - Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну!
А также введу пошлины на трансферы в Реал. Спасибо за внимание к этому вопросу!
У Мендеша все клиенты поддерживают Палестину? Сначала Роналду, теперь Ямаль.
Сионисты возмущаются)
Ответ Stannis_Baratheon
Сионисты возмущаются)
Возмущаются мусульмане пока сионисты ракетами закидывают, остальным пох... так и живем
В этом один из аспектов опасности современных коммуникаций. Малолетка, которая кроме футбола ничего не знает, имеет такое влияние. В том числе и на баранов значительно старше 🤷🏻 а этой малолетке безусловно можно дуть в уши что угодно рядом стоящим. И вот вам уже не свобода общения, информации, а вполне продуманный источник влияния на массы. Пс. Безотносительно ситуации с Палестиной. Это общие рассуждения
А чего добился ты?
Какое отношение имеет это к обсуждаемой теме?
Итак было понятно, что у него ума палата, тут он лишний раз это доказал.
У Трампа появился конкурент
лично я после этой новести пор флаг в руках ямаля подумал - дурень.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Тоже не понял этого мува с его стороны. Сейчас бы террористов поддерживать.
Комментарий удален модератором
Ни в коем случае не защищаю террористов, а сколько людей и детей погибло от израильских бомбежек ты в курсе? Так то люди уже начинают понимать кто есть кто в мире, не зря уже начинают бойкотировать израиль
Все же адекватные люди делают точно так, как селебрити, а звезды же всегда имеют правильную позицию, ведь так же)))))))))
Эту информацию может на сайте ООН посмотреть, это только официальные данные ! Более 70 тысяч человек, из которых большинство женщины и дети! И вообще эта вылазка террористов, есть версия что совместно с властями израиля была организована чтобы это было предлогом для захвата дополнительных земель и начала откровенного геноцида. Ну каждый в любом случае верит во что хочет верить
Официальные данные переданные хамасом ахахаххаха
Они всегда сами себя бомбят !
Как начали с Братьев Близнецов в Нью-Йорке , так все никак остановится не могут !
«Разговоры ничего не стоят 😭😭😭😭😭😭😭». Ямаль после победы над «Реалом» процитировал пост Беллингема, опубликованный после октябрьского класико
Ямаль, Левандовски, Шченсны и фронтмен Coldplay Крис Мартин помогли собрать 59 млн евро для больных детей. Игроки «Барсы» поучаствовали в 9-дневном стриме польского ютубера для фонда по борьбе с раком
