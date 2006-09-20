Крах ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы, доход «Барселоны» в 1 млрд евро, Шипулин будет отдавать ползарплаты ветеранам и другие новости утра

1. «Краснодар» потерпел самое крупное поражение в еврокубках, уступив в гостях «Базелю» (0:5) в 1-м туре Лиги Европы. ЦСКА потерпел самое крупное поражение в Лиге Европы, пропустив 3 гола за 4 минуты и уступив на выезде «Лудогорцу» (1:5). Наши клубы на двоих получили 10 голов и замыкают таблицы в своих группах.

2. «МЮ» победил «Астану» (1:0) благодаря голу 17-летнего Гринвуда. «Арсенал» разгромил «Айнтрахт» (3:0), «Севилья» – «Карабах» (3:0), а «Рома» – «Истанбул» (4:0), «Лацио» уступил ЧФР (1:2).

3. Насыщенный день в КХЛ: СКА победил московское «Динамо», «Автомобилист» выиграл 8-й матч подряд, «Спартак» Знарка проиграл 7-й из 9 матчей, «Магнитка» прервала серию из пяти поражений, «Торпедо» отыгралось с 0:4 во встрече с «Сочи», но уступило, «Ак Барс» победил в 5-й раз подряд, а Умарк устроил парад симуляций в игре «Салават» – «Авангард».

4. Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге ФИФА. Доход «Барселоны» составил рекордные 990 млн евро, чистая прибыль – 5 млн евро. Бербатов завершил карьеру. Учрежден приз имени Яшина лучшему вратарю мира.

5. Шипулин будет перечислять половину зарплаты в Госдуме на нужды ветеранов. Это 160 тысяч рублей.

6. Кокорин поужинал на 73 тысячи рублей в ресторане после выхода на свободу и прошел медосмотр в «Зените».

7. Судьям РПЛ предложили пройти проверку на детекторе лжи. Это инициатива Федуна. Глава департамента судейства РФС Егоров готов ко встрече с полиграфом.

8. Тараканова выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Польше. Самсонов лидирует у парней. Панфилова и Рылов победили в парах.

9. Логинов победил в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России, Гараничев – 2-й, Малышко – 8-й, Бабиков – 11-й. Миронова выиграла у женщин, Сливко – 2-я, Павлова – 4-я, Глазырина – 5-я.

10. Женская сборная России на тай-брейке обыграла Доминикану в 5-м туре Кубка мира по волейболу.

11. НХЛ. Выставочные матчи. Голевая передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Коламбус».

12. Рублев и Медведев вышли в 1/4 финала St. Petersburg Open, Хачанов выбыл.

13. Месси представил собственный бренд одежды. Представлена и новая модель именных кроссовок Леброна.

14. Грожан продлил контракт с «Хаасом» на 2020 год. Кубица не будет выступать за «Уильямс» в 2020-м.

15. Россиянки завоевали три золота и бронзу на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку и золото в командном турнире. Россия досрочно выиграла общий зачет соревнований.

Цитаты дня:

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