ЦСКА пропустил 3 гола за 4 минуты от «Лудогорца»

ЦСКА на выезде играет с «Лудогорцем» (1:5, второй тайм) в 1-м туре группового этапа .

Московский клуб открыл счет на 11-й минуте, однако во втором тайме пропустил 3 гола за 4 минуты – с 48-й по 52-ю минуты.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» – ЦСКА. Также на Sports.ru можно посмотреть игру в прямом эфире.

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