Месси представил собственный бренд одежды

Форвард «Барселоны» создал бренд одежды.

Мария Соль, сестра Месси, стала бренд-менеджером проекта вместе с Джинни Хилфигер, сестрой американского дизайнера Томми Хилфигера.

Месси позиционирует бренд как премиальный. Первая коллекция уже в продаже.

Футболка стоит 60 долларов, поло – 90 долларов, худи – 170 долларов, свитшот – 130 долларов.

«Было приятно представить собственный бренд одежды.

Первая коллекция уже доступна. Всех обнял», – написал Месси в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leo Messi (@leomessi) 19 Сен 2019 в 12:42 PDT

Фото: сайт магазина Месси

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