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Месси представил собственный бренд одежды

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига бизнес стиль Футбол

Форвард «Барселоны» Лионель Месси создал бренд одежды.

Мария Соль, сестра Месси, стала бренд-менеджером проекта вместе с Джинни Хилфигер, сестрой американского дизайнера Томми Хилфигера.

Месси позиционирует бренд как премиальный. Первая коллекция уже в продаже.

Футболка стоит 60 долларов, поло – 90 долларов, худи – 170 долларов, свитшот – 130 долларов.

«Было приятно представить собственный бренд одежды.

Первая коллекция уже доступна. Всех обнял», – написал Месси в инстаграме. 

 
 
 
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Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Фото: сайт магазина Месси

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