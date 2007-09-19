Месси представил собственный бренд одежды

Форвард «Барселоны» Лионель Месси создал бренд одежды.
Мария Соль, сестра Месси, стала бренд-менеджером проекта вместе с Джинни Хилфигер, сестрой американского дизайнера Томми Хилфигера.
Месси позиционирует бренд как премиальный. Первая коллекция уже в продаже.
Футболка стоит 60 долларов, поло – 90 долларов, худи – 170 долларов, свитшот – 130 долларов.
«Было приятно представить собственный бренд одежды.
Первая коллекция уже доступна. Всех обнял», – написал Месси в инстаграме.
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Фото: сайт магазина Месси
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