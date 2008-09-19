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Кубок мира по волейболу (жен). Россия на тай-брейке обыграла Доминикану, Бразилия против США, другие матчи

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Женская сборная России по волейболу победила команду Доминиканской Республики на Кубке мира.

Кубок мира

Япония

Женщины

5-й тур

Йокогама

Доминиканская Республика – Россия – 2-3 (16:25, 23:25, 25:23, 25:23, 5:15)

Россия: Гончарова (26), Парубец (22), Воронкова (14), Ефимова (11), Королева (10), Лазарева (6), Лазаренко (2), Старцева (2), Романова (1), Халецкая (10)

 

Южная Корея – Камерун – 3-0 (25:21, 25:18, 25:18)

 

Япония – Китай – 13.20

 

Хамамацу

Голландия – Сербия – 2-3 (25:18, 25:23, 19:25, 24:26, 9:15)

 

Аргентина – Кения – 3-0 (25:14, 25:19, 25:15)

 

Бразилия – США – 12.00

 

Турнирное положение: США – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Китай – 4-0 (12), Россия – 4-1 (10), Голландия – 3-2 (10), Сербия – 3-2 (9),  Бразилия – 3-1 (8), Япония – 2-2 (7), Доминиканская Республика – 2-3 (6), Корея – 2-3 (6), Аргентина – 1-4 (3), Камерун – 0-5 (1), Кения – 0-5 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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