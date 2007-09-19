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France Football учредил приз имени Яшина лучшему вратарю мира

Теги Лев Яшин рейтинги Золотой мяч Футбол

Журнал France Football учредил новый приз имени Льва Яшина (Yachine Trophy) лучшему вратарю мира. 

Первое вручение награды состоится 2 декабря на церемонии награждения «Золотого мяча».

Список из 10 номинантов будет обнародован 21 октября. 

Яшин остается единственным вратарем в истории, выигравшим «Золотой мяч». Это произошло в 1963 году. 

Напомним, что с 1987 года вручается приз лучшему вратарю мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. В прошлом году награду получил Тибо Куртуа.

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