France Football учредил приз имени Яшина лучшему вратарю мира

Журнал France Football учредил новый приз имени Льва Яшина (Yachine Trophy) лучшему вратарю мира.

Первое вручение награды состоится 2 декабря на церемонии награждения «Золотого мяча».

Список из 10 номинантов будет обнародован 21 октября.

Яшин остается единственным вратарем в истории, выигравшим «Золотой мяч». Это произошло в 1963 году.

Напомним, что с 1987 года вручается приз лучшему вратарю мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. В прошлом году награду получил Тибо Куртуа.