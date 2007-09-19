Логинов одержал победу в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России, Гараничев – 2-й, Малышко – 8-й, Бабиков – 11-й

Российский биатлонист Александр Логинов победил в индивидуальной гонке на летнем чемпионате страны в Чайковском.

Летний биатлон

Чемпионат России

Чайковский

Мужчины

Индивидуальная гонка, 20 км



1. Александр Логинов – 51.44,5 (2)

2. Евгений Гараничев – 1.04,7 (1)

3. Юрий Шопин – 1.54,2 (3)

4. Алексей Шевченко – 1.58,1 (1)

5. Владимир Семаков – 2.15,1 (1)

6. Дмитрий Шамаев – 2.20,3 (1)

7. Александр Поварницын – 2.39,8 (3)

8. Дмитрий Малышко – 2.49,8 (3)

9. Никита Поршнев – 2.57,5 (3)

10. Василий Томшин – 3.02,2 (1)

11. Антон Бабиков – 3.02,3 (3)...

16. Алексей Слепов – 4.06,4 (4)

17. Петр Пащенко – 4.12,6 (5)...

24. Карим Халили – 5.16,7 (5)...

37. Эдуард Латыпов – 6.45,3 (7)...

39. Максим Цветков – 6.52,5 (5)

Как сообщает RusBiathlon, Игорь Малиновский и Матвей Елисеев дисквалифицированы за неправильное прохождение дистанции. После 4-го рубежа Малиновский шел третьим, Елисеев – 17-м.

Расписание чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском