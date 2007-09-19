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Логинов одержал победу в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России, Гараничев – 2-й, Малышко – 8-й, Бабиков – 11-й

Теги сборная России результаты летний биатлон чемпионат России по летнему биатлону Владимир Семаков Евгений Гараничев Алексей Слепов Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Дмитрий Шамаев Юрий Шопин Матвей Елисеев Алексей Шевченко Игорь Малиновский Никита Поршнев Василий Томшин Карим Халили Биатлон

Российский биатлонист Александр Логинов победил в индивидуальной гонке на летнем чемпионате страны в Чайковском.

Летний биатлон 

Чемпионат России 

Чайковский

Мужчины

Индивидуальная гонка, 20 км

1. Александр Логинов – 51.44,5 (2)
2. Евгений Гараничев – 1.04,7 (1)
3. Юрий Шопин – 1.54,2 (3)
4. Алексей Шевченко – 1.58,1 (1)
5. Владимир Семаков – 2.15,1 (1)
6. Дмитрий Шамаев – 2.20,3 (1)
7. Александр Поварницын – 2.39,8 (3)
8. Дмитрий Малышко – 2.49,8 (3)
9. Никита Поршнев – 2.57,5 (3)
10. Василий Томшин – 3.02,2 (1)
11. Антон Бабиков – 3.02,3 (3)...
16. Алексей Слепов – 4.06,4 (4)
17. Петр Пащенко – 4.12,6 (5)...
24. Карим Халили – 5.16,7 (5)...
37. Эдуард Латыпов – 6.45,3 (7)...
39. Максим Цветков – 6.52,5 (5)

Как сообщает RusBiathlon, Игорь Малиновский и Матвей Елисеев дисквалифицированы за неправильное прохождение дистанции. После 4-го рубежа Малиновский шел третьим, Елисеев – 17-м.

Расписание чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском

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