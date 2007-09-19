«МЮ» победил «Астану» (1:0) благодаря голу 17-летнего Гринвуда

«Манчестер Юнайтед» дома скромно обыграл «Астану» (1:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы.
Единственный гол забил 17-летний форвард «МЮ» Мэйсон Гринвуд.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «МЮ» – «Астана».
Лига Европы
Групповой этап
1-й тур
- Дата проведения
- 19 сентября, 22.00, «Олд Траффорд»
- Гол:
- 1:0 – 73 Гринвуд.
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Манчестер Юнайтед –
Ромеро, Рохо (Янг, 78), Джонс, Туанзебе, Диогу Далот, Матич, Гомес (Мата, 68), Фред, Гринвуд, Чонг (Лингард, 68), Рэшфорд.
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Астана –
Эрич, Томашевич, Рукавина, Шомко, Шимунович (Логвиненко, 46), Томасов, Маевский, Ротарю (Мубеле, 82), Сигурйонссон, Муртазаев (Янга, 46), Постников.
- Предупреждение:
- Фред (85).
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