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«МЮ» победил «Астану» (1:0) благодаря голу 17-летнего Гринвуда

Теги Манчестер Юнайтед Лига Европы Астана Мэйсон Гринвуд Футбол

«Манчестер Юнайтед» дома скромно обыграл «Астану» (1:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы.

Единственный гол забил 17-летний форвард «МЮ» Мэйсон Гринвуд.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «МЮ» – «Астана».

Лига Европы

Групповой этап

1-й тур

Манчестер Юнайтед Англия – Астана Казахстан 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
19 сентября, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 73 Гринвуд.
Манчестер ЮнайтедРомеро, Рохо (Янг, 78), Джонс, Туанзебе, Диогу Далот, Матич, Гомес (Мата, 68), Фред, Гринвуд, Чонг (Лингард, 68), Рэшфорд.
АстанаЭрич, Томашевич, Рукавина, Шомко, Шимунович (Логвиненко, 46), Томасов, Маевский, Ротарю (Мубеле, 82), Сигурйонссон, Муртазаев (Янга, 46), Постников.
Предупреждение:
Фред (85).

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