Василий Уткин: «Судьям предложили пройти проверку на детекторе лжи. Инициатива Федуна»

Журналист Василий Уткин сообщил, что владелец Леонид Федун на заседании исполкома РФС выступил с предложением перед началом сезона проверить всех арбитров на детекторе лжи.

«Судьям предложили пройти проверку на детекторе лжи. Насколько я понял, инициатива исходит от .

На месте судей я бы, конечно, отказался проходить проверку, да еще и по предложению – в риторическом отношении это звучит как требование – президента футбольного клуба; любого – и тем более Гинера, который работает в российском футболе дольше любого из действующих арбитров.

Почему бы я отказался? Да потому, что это унизительно. Проверяйте новых. Я, судья (ставлю себя на место арбитра), работаю уже n лет. У всех на глазах. Есть что-то? Давайте конкретно.

Эта процедура вообще направлена на то, чтобы унизить. Простой вопрос: а президенты/владельцы клубов почему этого требуют – и не проходят сами? Ведь если кто-то платит, то... Кто?! Нет уж, давайте все вместе. И результаты открытые.

И давайте четко подразделять: проблема с качеством или с честностью? Если первое – детектор лжи поможет не в большей степени, чем анализ мочи.

Если второе... Давайте вы первые. И давайте в рамках проверки Следственного Комитета, что ли. Потому что если есть разумные подозрения, то их надо обоснованно изложить.

Upd. Уточнение. Гинер ни при чем, инициатива Федуна», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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