Бербатов объявил о завершении карьеры❌

Экс-форвард , «Тоттенхэма» и сборной Болгарии Димитар Бербатов в 38 лет завершил карьеру игрока.

Болгарин – лучший бомбардир в истории своей сборной, он забил 48 голов в 79 матчах.

В Англии Бербатов завоевал 8 трофеев: Кубок лиги с лондонцами и 7 трофеев с «МЮ», включая два чемпионства. Он также известен по игре за «Байер», «Фулхэм» и .

«В этот особенный день я решил поделиться этим текстом. Я хотел опубликовать его еще раньше, но не сделал этого... Я не знаю почему.

Некоторые из вас уже предполагали, что я завершил карьеру, и теперь такие: «Какого хрена, Бербс. Мы знаем, что ты не играешь». Но в прошлом году я пытался подыскать какой-то вариант. Не вышло 😂🤦🏻

Итак, кто-то сказал мне, что нужно что-то сказать напоследок, мне нужно написать прощальное сообщение. Вот оно!

Последнюю игру я провел более года назад. Думаю, сейчас самое время остановиться, решение давно напрашивалось! Хотя, когда я думаю об этом, о понимаю, что это не конец – так или иначе я останусь в игре.

Пришло время сказать, что после почти 20 лет игры в футбол я завершаю свою профессиональную футбольную карьеру!

Я буду скучать по футболу! Черт возьми, я реально буду скучать по всему. По играм, тренировкам, голам, подготовке, давлению, моим партнерам по команде, реву фанатов, когда я забил крутой гол 😂😎 Я упорно трудился, чтобы иметь возможность играть с одним из лучших и против одних из лучших! То, что я из маленькой страны, делает все это еще более особенным.

У меня были взлеты и, конечно, некоторые падения в карьере, я выиграл справедливое количество трофеев, забил некоторое количество голов! Я играл так, как хочу, и забивал голы, которые хотел забивать!

Спасибо всем людям, которые помогли мне развиваться и стать игроком, которым я всегда хотел быть!

Спасибо всем моим бывшим командам, партнерам по команде, тренерам и персоналу! Это было приятно! Я знаю, что иногда со мной было нелегко работать, но я всегда отдавал все ради команд, за которые играл!

Надеюсь, вам всем понравилась моя игра, и все, что я дал, чтобы развлечь вас на поле! 👊🏻 Черт возьми, я буду скучать по всему этому, люди, потому что я очень люблю футбол...

Но я уверен, что вы тоже будете скучать по мне 😁 Спасибо! 🙏🏻 DB9», – написал Бербатов в инстаграме.

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