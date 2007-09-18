Ничья «Зенита» в ЛЧ, поражения «Ливерпуля» и «Челси», нули «Барсы» и «Боруссии», дисквалифиция биатлонистки Васильевой и другие новости утра

1. «Зенит» стартовал в Лиге чемпионов выездной ничьей с «Лионом» (1:1). На гол – между прочим, первый в новом розыгрыше ЛЧ – Сердара Азмуна (иранец был заменен в начале 2-го тайма из-за травмы) французы ответили точным ударом Депая с пенальти.

«РБ Лейпциг» после победы над «Бенфикой» возглавил группу G, «Зенит» идет на 2-м месте, опережая «Лион» за счет гола на выезде.

Сегодня свое выступление в Лиге чемпионов начинает «Локомотив», играющий на выезде с «Байером». Немцы в последнем домашнем матче не смогли забить «Хоффенхайму», а потом на выезде получили четыре штуки от «Дортмунда». «Локомотив» тоже лихорадит: поражение от «Ростова», тягомотная победа над «Сочи», травмы Миранчуков и Смолов, не забивавший больше месяца. Не можете решить, на кого залить? Ловите фрибет 1000 рублей и ставьте без риска!

2. «Боруссия» и «Бавария» обещали главную вывеску вторника в Лиге чемпионов, но забить друг другу не смогли (тер Стеген потащил пенальти Ройса). «Ливерпуль» приехал в Неаполь и по традиции проиграл «Наполи», «Челси» дома уступил «Валенсии» (там тоже случился незабитый пенальти), «Аякс» уверенно разнес «Лилль».

Самая огненная игра в итоге состоялась в Зальцбурге, где «Ред Булл» воткнул «Генку» 6 голов, а хет-трик сделал норвежский парень, который весной забил 9 мячей в одном матче молодежного ЧМ. Все результаты вечера – тут.

3. В КХЛ «Автомобилист» победил «Авангард» (3:2 ОТ) и выиграл 7-й матч подряд со старта сезона, «Спартак» проиграл 6 из 8 матчей и не забивает две игры подряд, а СКА в гостях был сильнее «Сочи». Результаты игрового дня – здесь.

4. Российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована на 18 месяцев за пропуск трех допинг-тестов в течение года. Из-за этого сборная России, вероятно, лишится квоты и на Кубке мира будут бегать пять спортсменок.

5. Появилась информация, что «Спартак» может пригласить Арсена Венгера, а Томас Цорн отправился на предварительные переговоры. Журналист Василий Конов написал, что совет директоров «Спартака» выразил доверие Олегу Кононову и не рассматривает других кандидатов, а Цорн полетел в Лондон по личным делам (возможно, просто посмотреть футбол).

6. Биограф третьей ракетки мира Роджера Федерера опроверг, что швейцарский теннисист может завершить карьеру в следующем году.

7. На матч ЦСКА – «Краснодар» назначен Безбородов, «Зенит» – «Рубин» будет судить Карасев и другие назначения 10-го тура РПЛ.

8. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил уверенность, что его следующий бой пройдет в России.

9. Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук был прооперирован. Возможно, он выбыл до зимней паузы.

10. Выставочные матчи НХЛ. «Торонто» проиграл «Оттаве».

11. Российский фигурист Михаил Коляда пропустит мемориал Непелы из-за болезни.

12. «Барселону» за раннее начало переговоров с Гризманном могут оштрафовать на 300 евро или дисквалифицировать «Камп Ноу».🤷

13. «Краснодар» не изменил позицию по Павлу Мамаеву и, вероятно, разорвет контракт с вышедшим на свободу футболистом (хотя писали, что клуб может сохранить игрока). «Зенит» же подтвердил, что подписал соглашение с Александром Кокориным, и уже зарегистрировал игрока. Правда, обошлось без объявления на клубных ресурсах.

14. Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий и его помощник Василий Березуцкий, а также форвард «Локомотива» Федор Смолов поддержали актера Павла Устинова, которому дали 3,5 года тюрьмы за сопротивление росгвардейцу во время протестов в Москве.

15. Панда в ледяном костюме стала талисманом Олимпийских игр-2022 в Пекине.

16. Депутат Госдумы Власов предложил признать рэп-баттлы видом спорта.

Цитаты дня.

Криштиану Роналду: «Мама очень нервничает, так что я сказал ей: «Полуфиналы и финалы больше не смотришь».

Ксения Синицына: «Медведева нравится катанием и эмоциями, а на Туктамышеву я равняюсь, обучаясь сложным прыжкам».

Венгер на вопрос о переговорах со «Спартаком»: «Нет, спасибо».

Себастьян Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты. Это не нужно скрывать».