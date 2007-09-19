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Миронова выиграла индивидуальную гонку на летнем чемпионате России, Сливко – 2-я, Павлова – 4-я, Глазырина – 5-я

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Российская биатлонистка Светлана Миронова одержала победу в индивидуальной гонке на чемпионате страны по летнему биатлону в Чайковском.

Летний биатлон 

Чемпионат России 

Чайковский

Женщины

Индивидуальная гонка

1. Светлана Миронова – 44.44,1 (2)
2. Виктория Сливко – 30,2 (1)
3. Тамара Воронина – 31,6 (2)
4. Евгения Павлова – 44,6 (0)
5. Екатерина Глазырина – 1.12,9 (0)
6. Анастасия Поршнева – 1.53,8 (2)
7. Екатерина Муралеева – 2.05,5 (1)
8. Ирина Старых – 2.16,3 (3)
9. Кристина Резцова – 2.29,4 (3)
10. Лариса Куклина – 2.30,1 (3)
11. Наталья Гербулова – 2.32,3 (3)
12. Ульяна Кайшева – 3.09,7 (2)...
15. Екатерина Мошкова – 3.56,3 (3)...
20. Ирина Казакевич – 4.26,1 (6)...
28. Валерия Васнецова – 6.46,8 (7)

Расписание чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском

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