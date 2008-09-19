Доход «Барселоны» составил рекордные 990 млн евро, чистая прибыль – 5 млн евро

объявила о рекордном доходе в размере 990 млн евро (1,089 млрд долларов) по итогам финансового года-2018/19.

Расходы составили 973 млн евро (1,070 млрд долларов), а прибыль после уплаты налогов – 5 млн евро (5,5 млн долларов). Показатель EBITDA равен 179 млн евро (196,9 млн долларов).

На 12 млн евро (13,2 млн долларов), в частности, выросла выручка от стадиона, преимущественно благодаря увеличению продаж билетов.

Цель по выручке на сезон-2019/20 – 1,047 млрд евро (1,152 млрд долларов). Если удастся достичь этой отметки, «Барселона» станет первым в истории спортивным клубом, чей доход превысит отметку в один миллиард евро.